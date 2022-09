Ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el funcionario explicó que están estructurando el modelo a fin de poder convocar a un proceso de selección de un socio operador del Lote 64, lo cual tendrá que ser revisado y aprobado por el directorio de la petrolera estatal.

Su argumento es que la Ley 30530 le prohíbe a Petroperú ejecutar inversiones (por cuenta propia) en tanto no haya repagado los préstamos para la construcción de la nueva refinería Talara.

Además, Campodónico anunció que ya ha contratado los servicios para que se realice la actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para ese lote.

Cabe recordar que si bien el anterior operador del Lote, la empresa Geopark, había presentado un EIA, este fue objeto de observaciones que en su momento impidieron su aprobación. Geopark, anterior socia de la petrolera estatal para operar el citado yacimiento, luego cedió el 100% de su participación en el área a Petroperú.

El proyecto busca poder explotar las reservas petroleras en la zona de Situche Central, en un área de 761,501 hectáreas en la zona de Loreto cercana a la frontera con Ecuador, que permita extraer reservas probadas de 30 millones de barriles de crudo liviano.

Demoras para inicio de producción

Según fuentes del Gobierno, el lote 64, postergado desde hace varios años, está en condiciones para su pronta entrada en producción.

No obstante, Campodónico advirtió que la puesta en operación del Lote 64 va a demorar, pues la presentación y aprobación del nuevo EIA tomaría un año y medio, pero, además, debe determinarse con el Ministerio de Cultura si no se requiere hacer un proceso de consulta previa (en el área de influencia del lote), y luego preparar el yacimiento (para su explotación).

Vale indicar que, según opinión del Ministerio de Energía y Minas, no se tendría que realizar la consulta previa en la zona de influencia del lote, pero, según refiere un documento de Perupetro, para los ministerios de Cultura y de Desarrollo Agrario y Riego, sí se tendría que llevar a cabo ese procedimiento, pues si ese problema no se resuelve, continuaría el retraso para poder ponerlo en producción.

Otros lotes

Campodónico reveló, además, que Petroperú aspira a tener un 49% de participación en algunos de los lotes petroleros ubicados en la cuenca Talara, Piura, cuyos contratos vencerán en los siguientes seis meses, en referencia a los Lotes 204 y205, que han sido reconfigurados recientemente por Perupetro, con miras a sacarlos a licitación.

El Lote 204 comprende los sub lotes I y VI/VII, cuyos contratos vencen el 21 de octubre del 2023, y tienen una producción actual de 3 mil barriles en promedio diario. En tanto, el Lote 205, está conformado por los sub lotes II, V, X y XV, cuyos contratos vencen en enero de 2026, octubre de 2023, mayo de 2024 y mayo de 2028, respectivamente, y tienen una producción actual de 12,800 barriles e promedio diario.

El Ebitda (ganancias antes de impuestos, intereses y repago de deuda) estimado que podrán generar eso lotes en el periodo 2024-2028, es de aproximadamente US$ 295 millones anuales, estimó Campodónico.

“Con un 49% de participación, o sea Petroperú participando como socio en un proyecto en marcha (en esos lotes), podría capturar hasta US$ 144 millones de ese Ebitda, siendo un aporte fundamental para garantizar pagos a bonistas y créditos Cesce (aproximadamente US$ 342 millones anual de interés más capital)”, estimó.

No obstante, y a pocos meses de empezar a vencer los plazos de los contratos para los lotes antes mencionados, que aún están en operación, hasta ahora el Gobierno no ha decidido si va a proceder o no a realizar una licitación de esos yacimientos, aunque se conoce que la intención de Perupetro -desde antes que asumiera este gobierno- era llevar a cabo concursos internacionales para su subasta.

Restricciones

Para el experto en hidrocarburos Carlos Gonzáles, la única posibilidad de que Petroperú pueda asumir la operación de yacimientos petroleros en la cuenca Talara es que antes haya elegido a socios estratégicos para una operación conjunta en los lotes 192 y 64 (en Loreto) y que estos realicen la inversión que se requiere en esas áreas, y que totalizan US$ 1,529 millones.

Sin embargo, la petrolera estatal hasta ahora no ha confirmado su sociedad con la empresa canadiense Altamesa para operar juntos el Lote 192, a pesar de esta tiene un contrato suscrito con la anterior administración de Petroperú con dicho objetivo, pues aún espera que la Contraloría emita opinión sobre el citado acuerdo contractual.

Gonzáles explicó que sin socios, Petroperú no podría asumir ningún otro lote (que no sean el 192 y el 64), pues no le alcanza el patrimonio que tiene actualmente, y que es inferior a los US$ 2,000 millones. Ello, debido a que, detalló, el reglamento de Perupetro exige que el patrimonio de una empresa debe ser tal que el 50% de este cubra la inversión requerida en un proyecto petrolero.

Además, en caso que Petroperú confirmara socios para operar los lotes 192 y 64, indicó que como mucho podría asumir la operación de un lote en la cuenca Talara, porque tampoco en ese caso será suficiente el patrimonio actual que registra.