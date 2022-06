Los precios del petróleo han estado corrigiendo a la baja en los últimos días, y ello tiene lugar en un contexto de mayores temores respecto de una recesión en Estados Unidos. El barril de West Texas Intermediate (WTI), a un mes, de referencia en Estados Unidos, pasó de niveles de más de US$ 120 por barril (segunda semana de junio) a US$ 107 el viernes de la semana pasada.

Por su parte, según datos de Bloomberg, el barril de Brent, de referencia en Europea, para entrega en agosto pasó de una cotización por encima de US$ 122 a US$ 113 en los últimos días.

Phil Flynn, de Price Futures Groups, dijo a Reuters que la caída de precios del crudo tiene que ver principalmente con las expectativas de recesión.

“Las razones por las que los inversores vendieron residen en los fuertes temores de recesión”, afirmó Flynn, que cita una nota de Citibank que evoca riesgos aumentados de fuerte desaceleración económica y las interrogantes persistentes sobre la recuperación de actividad en China tras los confinamientos por el COVID.

Cuba mencionó que el petróleo tiene ahora presiones para que se ubique en niveles un poco por debajo de los US$ 100, pero señaló también que hay factores, como la acción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que atenuarían el escenario bajista.

“En el muy corto plazo la menor expectativa de crecimiento mundial ha impactado en el crudo. No obstante, si realmente se da una menor actividad, posiblemente la OPEP va a graduar su oferta para sostener el precio. Deberíamos pensar aún en un precio alto hacia fines de año, pero menor a los niveles que se ven ahora. Cotizaciones por debajo de los US$ 100 e incluso cercanos a US$ 90 podrían verse; sin embargo, no se espera volver a precios del 2021″, apuntó.

En el mismo sentido, Luis Espinoza, exviceministro de Energía, señaló que se esperaría que, ante el actual contexto, el precio del petróleo se ubique en los siguientes días por debajo de los US$ 100, y que se mantenga así hacia fines de año.

“Las perspectivas sobre la economía de Estados y China (el Banco Central de Reserva revisó a la baja el crecimiento de estos países de 3.2% a 2.3%, y de 5% a 3.8%, respectivamente) indican que el precio del petróleo bajaría hasta ubicarse en niveles por debajo de los US$ 100, similar a lo que pasa con el cobre. Eso es bastante probable, y posiblemente se vea en las siguientes semanas”, señaló.

Impacto en Perú

Cuba mencionó que para el caso peruano, la reducción en la cotización del commodity podría impactar, pero no de manera sustancial, pues ya se quitarían las exoneraciones tributarias a los combustibles.

Cabe indicar que el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, anunció que la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al diésel y las gasolinas de 84 y 90 octanos no continuarán. Sin embargo, indicó también que plantea extender el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) para atenuar el impacto del precio del petróleo elevado.

“La gasolina en Perú podría bajar algo, pero no mucho, porque algunas se encuentran dentro del FEPC, y exoneradas del ISC. De no ser por esto, la gasolina de 84, o el diésel estarían mucho más caros. Van a bajar (de precio) principalmente los bienes que no tienen subsidios”, señaló Cuba.

Precisó que para que se refleje en las gasolinas, sobre todo las de 95, 97 y 98 octanos, van a tener que pasar varias semanas. “Bienes como el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP), que son los más usados por los hogares y transportistas, no bajarían, en caso los quiten del FEPC, pues en la práctica este menor precio del petróleo se contrarrestaría con los menores subsidios y exoneraciones”, anotó.

En línea con lo anterior, Espinoza señaló que un menor precio del petróleo sí tendría reflejo en los precios de los combustibles en el Perú, pero que esto sería con un rezago mínimo de un mes.

“Se tiene que liquidar el stock (de gasolina) a precio alto. El problema de un entorno volátil es que cuando sube (el precio del crudo) la gasolina sube rápido, pero no sucede lo mismo cuando baja (el precio del crudo). Hay una relación que indica que por cada dólar que baja el petróleo, la gasolina debería hacerlo en US$ 1.2”, subrayó.