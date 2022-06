Perú es, después de Uruguay, el país de la región cuyos consumidores más pagan por la gasolina, más que incluso países como Chile, Colombia y Brasil. De acuerdo a la data del sitio GlobalPetrolPrice, el precio por galón es de US$ 6.30 (alrededor de S/ 23), el segundo más alto en Latinoamérica después del que pagan en Uruguay (US$ 7.65).

Espinoza mencionó que si se comparan los precios de paridad (que son los calculados por el Osinergmin, fuera de impuestos, y el precio base al cual Petroperú impone márgenes para la venta mayorista), son menores que los de, por ejemplo, Chile que es calculado por la Comisión Nacional de Energía con el mismo método que el Osinergmin, y no se le agrega ningún margen.

Teniendo en cuenta esto, indicó que lo que termina marcando la diferencia es que Petroperú le agrega un margen al precio de paridad de US$ 40 por barril de gasolina, lo cual no se explica, pues los precios del Osinergmin ya incluyen los márgenes del refinador (hoy el negocio de Petroperú es principalmente la importación y distribución). En ese sentido, ese margen es más bien comercial, el cual antes era de US$ 5.

“A precios de paridad, el Perú es más barato que Chile, pues este último está más lejos. Si Perú en paridad es más barato, no puede terminar con un precio del comercializador más alto. Petroperú debe corregir eso. Se está agregando US$ 40 al precio del Osinergmin que ya incluye el margen del refinador, esto sucede en todas las gasolinas. El grifero no se está quedando con el margen, es más este acapara muy poco”, anotó el también exfuncionario del Osinergmin.

Fuente: Luis Espinoza, exviceministro de Energía

Espinoza, quien fue viceministro de Energía entre agosto del 2011 y enero del 2012, en el gobierno de Ollanta Humala, mencionó que el margen de Petroperú empezó a ampliarse sobre todo por el Proyecto Modernización Refinería Talara que se inició en el 2014 (precisamente en el gobierno de Humala), y que obligó posteriormente a la paralización de las actividades de refinación.

Cabe indicar que Petroperú hasta el 2021 tenía deudas por alrededor de US$ 5,000 millones gran parte vinculadas a la modernización de la refinería. Asimismo, en el 2022 se sumó una nueva obligación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por US$ 750 millones. Esta última tiene plazo hasta el 31 de diciembre del presente año para pagarse.

“En el 2011 el margen de comercialización era pequeño, alrededor de US$ 5, pero se fue extendiendo a partir del año 2015 por la refinería de Talara. Petroperú era un gran refinador, y ya no está comprando crudo para refinar. Hoy la empresa actúa como comercializador puro, y para intentar sostener sus costos, tiene que agregar ese sobrecosto. Por ejemplo, poner US$ 30 podría entenderse más si se compra crudo y luego se refina. Sin embargo, este no es el caso porque la refinería está apagada y, a pesar de ello, sigue cobrando ese margen”, anotó Espinoza.

Fuente: Luis Espinoza, exviceministro de Energía

Sobrecarga laboral

Una carga adicional a la empresa estatal fue el aumento de la nómina desde el 2011, pasando de 1,700 a 2,700 personas. Cifra que contrasta con la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) de Chile, que opera con 1,500, según Espinoza.

“La Enap de Chile opera con una cantidad menor de personas, y vende mucho más que Petroperú. No se sabe qué está pasando”, alertó.

Fuente: Luis Espinoza, exviceministro de Energía.

Otro factor relevante

Por otro lado, el exviceministro de Energía mencionó que otro punto importante con respecto a los precios de combustibles es que el gasohol de 90 no está en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible.

“El gasohol de 90 no tiene subsidio del fondo y es un gran error, porque en Lima solo se vende este combustible. Se ha metido la gasolina de 90 que es usada en muy pocos lugares del país”, alertó.