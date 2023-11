Una delegación conformada por 19 empresas peruanas participó en la feria “China Fisheries & Seafood Expo (CFSE)”. Este evento, considerado el más relevante del sector pesquero en Asia, regresó en su formato presencial tras estar suspendida tres años por la pandemia, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú).

La feria es organizada por Sea Fare Expositions y se desarrolla en la ciudad de Qingdao, donde tiene lugar gran parte del procesamiento de productos pesqueros con materia prima proveniente del Perú.

Según precisó PromPerú, gracias a su participación, las 19 empresas alcanzaron compromisos comerciales por US$ 93 millones. “Del monto total alcanzado, US$ 5 millones se concretaron durante esta actividad comercial y US$ 88 millones se materializarán en los próximos doce meses”, detalló la entidad en un comunicado de prensa.

La feria CFSE reúne al año a más de 30 mil profesionales de más de 88 países distintos. Este año participaron 1,680 empresas expositoras de 51 países. El stand peruano, donde se cerraron los acuerdos, recibió visitas de empresarios de China, Japón, Corea del Sur, entre otros países, según PromPerú.

Impulso a la pota

PromPerú informó también que la delegación peruana estuvo conformada por 10 empresas limeñas, pero también estuvieron presentes ocho de Piura y una de Ica. De todo el grupo, cuatro asistieron por primera vez al evento.

Previo al CFSE, la entidad lanzó en Beijing una campaña de productos a base de pota en octubre junto a la importadora Havesea. “Consistió en poner a la venta snacks de pota elaborados por esta empresa, utilizando un empaque que visibilice el origen peruano del insumo, a través del uso de la marca Perú y Super Foods Perú”, detallaron.

En el marco de la feria China Fisheries, la empresa Havesea lanzó la plataforma online de venta de pota Linking Fish, para lo cual organizó un evento de promoción que congregó a más de 100 representantes del sector.

Actualmente dos empresas peruanas, Fernández y Global Top se han unido al proyecto como socios estratégicos y sus productos ya se encuentran a la venta en la plataforma de Linking Fish. Durante el referido evento, así como en el Brigh Radiance Hotel en la ciudad de Yantai, también se promocionó el snack de pota.

En el marco del CFSE, 9 empresas de la delegación peruana visitaron la ciudad de Zhoushan y Shenjiamen. Ambas locaciones son conocidas por ser un ser un importante puerto y centro logístico, como centros productivos que albergan compradores e importadores de pota y calamares, aseguró PromPerú.

