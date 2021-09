El Gobierno insiste en buscar una renegociación con el Consorcio Camisea, entre otras razones para que el gas natural que produce se quede solo para el mercado interno. Pero la realidad es que en el país aún hay abundantes reservas de ese recurso por explotar, pero no hay suficientes inversiones para ponerlas en producción.

En diálogo con Gestión, el presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, explicó que en el país actualmente hay alrededor de 14 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF) de reservas probadas, de las cuales solo un 60% cuentan con inversión del sector privado para su desarrollo.

Es decir, de ese volumen total hay un 40% de las que se denominan reservas probadas no desarrolladas de gas natural que todavía requieren inversión para ponerlas en producción, remarcó el funcionario.

Por desarrollar

No obstante, reconoció que si bien hay planes para desarrollar algunas de las inversiones previstas en el ramo, aún se requiere darles facilidad para que se puedan concretar.

“Hay que mejorar (la posibilidad de) que Perupetro, junto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) faciliten las cosas, apoyen a las empresas, y también que las empresas se comprometan a hacer esas inversiones”, anotó Yesquén.

Inversiones

Según el último reporte de Perupetro, las inversiones en gas natural en los once lotes en operación en el país, se concentran fundamentalmente en el área de explotación, siendo las mayores las del consorcio Camisea en el lote 88 (ver gráfico) pero no así en exploración.

En tanto, la producción en gas natural seguía cayendo en este año, siendo en agosto último de 970,160 millones de pies cúbicos en promedio diario, menor al promedio de 1,160 millones diarios del 2020 (ver gráfico).

En general, de enero a junio del 2021, las inversiones en el sector hidrocarburos (que incluyen las de petróleo y gas natural) habían llegado a US$ 127 millones, una reducción de 34%, y las de exploración, con apenas US$ 1.7 millones, cayeron en 97% respecto a los US$ 58 millones invertidos en ese rubro en igual periodo del 2020.

Antecedente

Hasta abril de este año, había inversiones pendientes de realizar en gas natural por más de US$ 4,870 millones, que estaban paralizadas, debido a la caída de la demanda por ese combustible, derivada de la pandemia (Gestión 16.04.2021).

En esta ocasión, el presidente de Petroperú señaló que una de las principales inversiones esperadas en gas natural, y la más inmediata, como es la que prevé la compañía China National Petroleum Corporation (CNPC), por US$ 4,400 millones en el lote 58, todavía se mantiene en suspenso.

Si bien esa compañía descubrió 2.5 TCF de gas años atrás, todavía no tiene la calificación de reservas, porque le falta desarrollar inversiones “y resolver un tema con el cliente”, aunque ya tiene aprobado un primer estudio de impacto ambiental (EIA) para uno de sus cuatro yacimientos, el de Urubamba, explicó Yesquén.

Camisea

En el caso del Consorcio Camisea, es preciso recordar que el 2019 había alcanzado inversiones por US$ 189.3 millones en sus lotes 88 y 56, aunque en el 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, no hizo ninguna exploración, tras la caída de la demanda.

El consorcio había programado una inversión de US$ 389 millones hasta el 2024.

Vale recordar que desde que se concesionó, el lote 88 ha sido objeto de dos adendas. Una para que otorgue garantías para la exportación del lote 56, y la otra para que mantuviera su precio con mínimas alzas por seis años.