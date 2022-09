El presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, informó que Petroperú comenzó hoy (27 de setiembre) las pruebas de la Unidad de destilación al vacío de la nueva Refinería de Talara.

Luego de ello, se tiene previsto recibir la planta de hidrógeno y la de craqueo catalítico, en función al cronograma previsto para que en “tres meses” entre en operación comercial la nueva refinería, obra en la que se invirtió US$ 5.290 millones sin intereses.

“En dos o tres meses comenzaría la operación comercial siempre y cuando no haya un imprevisto. El arranque puede verse sometida a algún problema con un tubo o un calentamiento. Hoy todo ya está construido, falta prenderla”, señaló en diálogo con la prensa tras su participación en Perumin 35.

La puesta en marcha de la refinería no solo significará el regreso de Petroperú a la producción petrolera; también es parte de la estrategia de la empresa estatal para recuperar la confianza de los inversionistas luego que las calificadoras de riesgo bajaran su calificación a raíz de la demora en la entrega de sus estados auditados.

Y es que Campodónico no descarta que en en un futuro Petroperú pueda integrar inversión privada. “En el corto plazo no creo porque el inversionista querrá ver que sea una empresa saneada, eso quiere decir que la Refinería esté terminada. Si entramos a lotes petroleros del nor oeste (con el que podrían revertir sus estados financieros para el 2023) verán que pondremos en venta acciones; pero mientras el problema no esté solucionado será difícil”, anotó.

Lotes petroleros

La estrategia de Petroperú para recuperar la confianza es ingresar a operar los Lotes 192 y 64. Respecto al primero, Campodónico señaló que realizarán un estudio con una empresa independiente con la finalidad de calcular el monto que se necesitará para cubrir los daños que registra el lote en el último año y medio.

Respecto al Lote 64, recordó que recién comenzó la elaboración de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y calculó que demoraría mas de un año. “La última vez tuvimos problemas con Geopark, queremos hacer un estudio bien hecho”, remarcó.

Cabe recordar que, previamente, Petroperú calculó que para poder reanudar la producción petrolera en los lotes 192 y 64 se demandaría una inversión total de US$1,629 millones.

Finalmente, hay dos puntos en la agenda del presidente de Petroperú: presentar -en el corto plazo- un plan al Ministerio de Energía y Minas para sacar adelante el Oleoducto NorPeruano, el cual fue declarado en estado de emergencia tras el último derrame que afectó el río Marañón; así como esperar la aprobación -en Consejo de Ministros- del proyecto de ley para la creación de un directorio independiente bajo una fórmula similar al que se usa para entidades reguladoras.

“Sabemos que un nuevo directorio no devuelve la confianza (...) sin embargo,, hemos logrado renovar líneas bancarias por US$ 1.400 millones”, señaló.

Datos

-El último 16 de setiembre, el directorio de Petroperú presentó un informe situacional y un plan de acción de la empresa en el que se atiende las recomendaciones de Fitch Rating. Dicho plan será discutido en la próxima Junta de Accionistas.

-Parte del Plan incluye coordinar con el Ministerio de Energía y Minas la recuperación de montos adeudados por el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles.