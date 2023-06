Un problema que enfrentan los ciudadanos, que usando el comercio electrónico, adquieren vitaminas o productos dietéticos en el extranjero para uso personal es que no pueden retirarlo de la Aduana por la exigencia de que tenga registro sanitario emitido por la Digemid.

Así lo advirtió Cristina Vargas, de la División de Arancel Integrado de la Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero (Indea), que depende de la Sunat.

“Muchos usuarios pequeños, personas naturales desconocen de esta exigencia. Si por ejemplo quiero adquirir un multivitamínico de Estados Unidos o me lo están regalando y enviando vía postal, lamentablemente (este producto) no puede salir de la Aduana porque no tiene el registro sanitario”, señaló.

Para la especialista esta solicitud – de que tenga registro sanitario – carece de fundamento si se toma en cuenta que muchas de estas vitaminas se venden sin receta médica y a precios altos en farmacias.

Ante lo cual se plantea que tal como ocurrió con los cosméticos, se permita también la importación para uso personal de vitaminas y dietéticos. La propuesta fue realizada hace un año, a través del Ministerio de Economía (del que depende Sunat) al Ministerio de Salud (Minsa), sin respuesta a la fecha.

"Se necesitan revisar los procesos de importación dado que, desde Aduanas, se aplican la restriccion que indican las normas expedidas por cada sector, por ejemplo la Digemid, pero la misma no contemplan muchos supuestos, que a diario vemos, y que a la larga se convierte en una barrera para el ciudadanos de pie", precisó.

La especialista remarcó que una persona natural no puede retirar de Aduanas, por la ausencia de registro sanitario, dispositivos médicos, medicamentos (como las vitaminas) y productos sanitarios (como los cosméticos, aunque sobre este punto Digemid flexibilizó la norma permitiendo la importación de este producto para uso personal).