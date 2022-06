El sueño al Mundial de Qatar 2022 se terminó el lunes 13 de junio cuando la selección peruana perdió por penales contra Australia en el repechaje. El gran movimiento que generó esta ‘fiebre’ futbolística en todos los rubros los días previos se diluyó luego del encuentro.

En ese sentido, ¿cuánto será el impacto económico por no clasificar a la Copa del Mundo?

Para Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), si la blanquirroja clasificaba al Mundial, el Producto Bruto Interno (PBI) iba a aumentar -hasta fin de año- en 0.5% (casi US$ 1,000 millones), tal como ocurrió cuatro años atrás, en el Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, este hecho ya no sucederá en tal magnitud.

“ Habíamos proyectados que el impacto en la economía iba a ser US$ 1,000 millones de aquí hasta finales del Mundial, teniendo en consideración una serie de sectores que iban a estar involucrados, como marketing, alimentos, gaseosas, bebidas alcohólicas, envases, restaurantes, embalajes, textil-confecciones”, señaló el ejecutivo a este diario.

Agregó que el movimiento del Mundial con Perú iba a beneficiar directamente, en gran parte, al comercio informal, tal es el caso de restaurantes y confecciones.

Recordemos que, en el Mundial pasado, la venta de los ‘malls’ creció en 13%, todo lo que era deportes aumentó en 30% y así también otros sectores de consumo que, en conjunto, generaron ventas por US$ 350 millones, según la CCL.

Gamarra quedó con stock

El sector textil iba recuperándose de manera exponencial, gracias al repechaje de Perú vs. Australia, a tal punto que el sábado 11 de junio las ventas en ropa deportiva en Gamarra habían llegado hasta los S/ 1.5 millones.

En esa línea, proyectaban la elaboración de un millón de prendas, entre camisetas, polos, casacas, chalinas, gorras, banderas y demás productos referidos a la marca Perú, pero ya no podrá darse ahora que la selección peruana no clasificó al Mundial de Qatar 2022, así lo señaló Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra.

“Con esto se hubiera recuperado unos 15,000 puestos de trabajo y ahora no podrá ser. En general, no tenemos nada que reprocharle a nuestra selección porque en todo el proceso nuestros empresarios del sector deportivo han podido recuperarse en un 30%, nos queda un 70% donde tendremos que ver qué más hacemos”, acotó.

Saldaña añadió que los empresarios que invirtieron en medianas cantidades, pensando en la clasificación peruana, guardarán ese stock.

“Algunos empresarios se han quedado con 100 a 500 prendas y están guardando a la espera de otra demanda o viendo sacar nuevas propuestas con las mismas que tienen, ya que la creatividad peruana es grande”, expresó la empresaria.

Viajes a Qatar no despegarán

Según la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), se dejarán de vender 2,000 paquetes turísticos para Qatar tras la eliminación de la selección peruana.

“A estas alturas, la capacidad de los hoteles está en un 90% y los pasajes aéreos los venden en S/ 3,500. Es decir, un estadía en Qatar, con el paquete incluido de boleto de avión y partidos de grupos, salía entre US$ 8,000 y US$ 10,000. Entonces, los 2,000 que estaban pensando en ir ya no lo harán″, anotó Ricardo Acosta, presidente de Apavit.

A pesar que la blanquirroja no tendrá la fortuna de estar en la Copa del Mundo, Acosta calculó que solo un 10% de los que estaban planeando en viajar a Qatar lo hará.

“ Calculo que serán unos 200 que irán a Qatar, solo los fanáticos del fútbol, que ya han comprado sus paquetes independientemente de Perú ”, aseveró.

Rubros que sí se beneficiarán

Pese a que la selección peruana no jugará en el Mundial de Qatar, Carlos Posada prevé que el rubro de delivery aumentará entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre, cuando se disputen los encuentros.

“Esto se dará en las mañanas por los horarios que se jugarán los partidos en Qatar”, precisó el ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima.

Agregó que otro impacto positivo será en la parte tecnológica, con las ventas de televisores, tablets y celulares de alta gama. “ El estimado en ventas para estos dos sectores es de alrededor de 18% al 22% de incremento ”, refirió.

Además, el representante de la CCL sostuvo que en las fechas mundialistas se harán dos desembolsos directos para los peruanos, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificación.

“Ambos desembolsos, q ue serán aproximadamente S/ 9,000 millones para 4 millones de trabajadores , van antes del inicio del Mundial y casi por la final. Ahí se da una inyección de dinero en la economía. Se calcula que un 10% irá a consumo”, mencionó.

