Economía







Perú registró superávit comercial de US$ 10,065 millones a abril del 2021 El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que la balanza comercial registró un superávit de US$ 424 millones en abril, acumulando con ello, un resultado positivo de US$ 3,011 millones en los cuatro primeros meses de 2021.