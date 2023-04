Si bien Estados Unidos se mantiene como el destino líder de los despachos de prendas de vestir, el Perú debe impulsar las confecciones hacia la Unión Europa (UE), quien está a puertas de aplicar nuevas condiciones a este sector, indicó la Asociación de Exportadores (ADEX).

“A partir del 2025 entrará en vigencia una nueva reglamentación textil en la UE, la cual apuesta por la sostenibilidad ligada a la durabilidad, es decir, exigirán prendas de mayor calidad a fin de que la reposición sea menos frecuente”, aseveró Juan José Córdova, presidente del Comité de Confecciones de ADEX.

Explicó que ya no se podrán usar solo fibras sintéticas, sino que la ropa deberá tener alguna fibra natural, asimismo, se solicitará a los fabricantes destinar un porcentaje de sus ventas a la compra de insumos reciclados con el objetivo de asegurar una mayor sostenibilidad.

“Cuando entre en vigencia este reglamento en Europa, lo más probable es que EE.UU. también lo aplique, lo cual se traduciría en una disminución de las exportaciones asiáticas por el posible incumplimiento de certificaciones. Esto representa una tremenda oportunidad para nosotros”, apuntó.

Exportaciones

Respecto a los envíos al exterior de prendas de vestir, la Gerencia de Manufacturas de ADEX informó que sumaron US$ 110.3 millones en el primer mes del año, lo cual reflejó un crecimiento de 30.7% en comparación al mismo mes del 2022 (US$ 84.4 millones), sobre todo por los mayores pedidos de EE.UU.

Si bien las cifras muestran un buen inicio, Córdova subrayó que se debe principalmente a los precios más altos a consecuencia de algunos sobrecostos.

“Debido a la inflación y algunos sobrecostos operativos y logísticos, los exportadores tuvieron que trasladar ese incremento al precio final. Otro factor, pero en menor medida, fue el mayor volumen exportado”, explicó.

Destinos

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, EE.UU. se posicionó como el primer destino de las prendas de vestir peruanas al concentrar el 73.6% del total en enero de este 2023, sumando US$ 81.2 millones y presentando un incremento de 39.5%.

El segundo lugar lo ocupó Brasil con US$ 4.5 millones, reportando una variación positiva de 60.9% y un 4.1% de representación. Le siguieron Alemania (US$ 3.7 millones), Canadá (US$ 2.7 millones) y Chile (US$ 2.4 millones). El top ten lo completan Francia, Reino Unido, Panamá, Venezuela y Argentina.

Los productos más demandados fueron los t-shirts de algodón para hombre o mujer, t-shirts de algodón de un solo color, camisas de punto de algodón, t-shirts y camisetas de punto, camisetas de punto de fibras sintéticas, los demás suéteres de algodón, pullovers y prendas de bebé de algodón.

