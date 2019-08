El intercambio comercial entre los países miembros de la Comunidad Andina y la Unión Europea alcanzó los US$ 34,577 millones en el 2018, cifra que representó un incremento de 7.2% respecto al comercio registrado el año anterior.

Así lo informó el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza quien detalló que el intercambio comercial entre el Perú y la Unión Europea ascendió a US$ 13,807 millones; Colombia alcanzó los US$ 12,478 millones en intercambio con la UE; con Ecuador los US$ 6,147 millones; y con Bolivia los US$ 2,145 millones.

Al presentar el documento “Comercio exterior de bienes entre la Comunidad Andina y la Unión Europea 2009 – 2018”, elaborado por el Departamento de Estadísticas de la Secretaría General de la CAN, Pedraza resaltó que, en el año 2018, la Unión Europea fue el tercer mercado destino de las exportaciones de la Comunidad Andina.

Asimismo, el secretario general detalló que los principales productos exportados por la CAN hacia la Unión Europea fueron la hulla bituminosa, los plátanos tipo «cavendish valery» frescos, minerales de cobre, los demás cafés sin tostar ni descafeinar y minerales de cinc.

Con respecto al origen de las importaciones de la Comunidad Andina, la Unión Europea ocupa el tercer lugar, siendo los principales productos importados por los países andinos desde el bloque europeo, los aviones y demás aeronaves de peso superior a 15,000 kg, los demás medicamentos para uso humano, nafta disolvente, los demás vehículos automóviles para transporte de personas de cilindrada mayor a 1,500 cm3 pero menor a 3,000 cm3 y automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados.