Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, alcanzaría este año una producción récord de 2.5 millones de toneladas del metal, un fuerte aumento frente a las 2′149.246 toneladas métricas el año pasado, dijo el martes el ministro del sector.

El ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, afirmó que la mayor producción se debería principalmente al aporte de algunas ampliaciones y la entrada en producción en abril o mayo de Minas Justa, de la empresa local Minsur.

Esta mina implicó una inversión de alrededor de US$ 1,600 millones.

“La meta para este año es la producir 2.5 millones de toneladas de cobre, la que sería una producción récord a pesar de la pandemia. Creemos que vamos a llegar a esta producción principalmente porque Mina Justa debe empezar a producir entre abril y mayo con un poco más de fuerza lo que va a compensar los problemas que todavía subsisten en esta segunda ola en la producción de cobre”, explicó.

Agregó que hacia el 2023 se espera que el país produzca 3 millones de toneladas de cobre las que van a seguir vigentes hasta el 2025.

“Salvo que -gracias a esta coyuntura de precios- se active este año otro proyecto grande que de momento no lo tenemos mapeado como activo y va a depender de la estabilidad política en el país”, puntualizó.

El ministro dijo también que la cartera de proyectos mineros para este año es de US$ 5,200 millones, la que se compone -en principio- en inversión de sostenimiento de mina.

“Eso hace una base entre US$ 2,000 a US$ 3,000 millones. A lo que le suma los proyectos en construcción. De hecho Minas Justa está terminando pero va aportar hasta abril, pero sobre todo Quellaveco va a aportar más de US$ 1,000 millones”.

“El otro proyecto que se activa en mayo es la ampliación de Toromocho, la segunda etapa. Este es el grupo de proyectos de construcción de mineras que puedan aportar US$ 1,500 millones o un poco más a la inversión de este año. También se añade los proyectos que se inician este año que son 7 en total. El más grande es Yanacocha Sulfuros por US$ 2,100 millones mientras que los medianos son Corani por US$ 400 millones, que está en obras tempranas y San Gabriel, que está en consulta previa. Por último, la ampliación Chausi; tajo Pampacancha; tajo Chalcobamba y la ampliación del proyecto Inmaculada en Ayacucho”.