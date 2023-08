El Perú cuenta con alrededor de S/ 4,000 millones de saldos todavía no presupuestados que podrían destinarse a la ejecución de proyectos de inversión este año, informó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda, quien aseguró que el país cuenta con recursos para impulsar la reactivación de la economía.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que los gobiernos locales y regionales cuentan con S/ 3,000 millones y S/ 1,000 millones, respectivamente, que son saldos del año pasado que aún no han sido incorporado a sus presupuestos y que podrían hacer viable la ejecución de más proyectos de inversión que sirva de shock positivo para la mejora de las expectativas de corto plazo y el impulso de la inversión privada.

“Vamos a tener un rol proactivo. La meta es que articulando gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales podamos generar un shock positivo de expectativas. Hay inversión que en este momento está contenida y que requiere del esfuerzo conjunto para seguir destrabándose”, dijo el ministro de Economía durante su participación en el II Consejo de Estado Regional organizado por el Gobierno.

Impulso a la inversión privada

Destacó que este año el Gobierno ha adjudicado proyectos de inversión al sector privado por más de US$ 1,200 millones y que el viernes 25 de agosto próximo se van a adjudicar nuevos proyectos por US$ 180 millones y en setiembre, otros US$ 800 millones.

Además, sostuvo que se seguirán destrabando proyectos. “Se pudo llegar a una solución favorable en el caso de Chavimochic, queremos hacer lo mismo en el caso de Majes”, detalló.

En seguida, anotó que habrá una comisión de alto nivel a la que se van a elevar las grandes decisiones sobre algunos proyectos emblemáticos, de forma que se pueda acelerar el avance de la inversión privada.

“Ya está el reglamento de esa comisión que va a permitir que las decisiones que a veces no se pueden tomar entre las líneas, se tomen al más alto nivel, y de esa forma se pueda seguir impulsando la inversión privada”, indicó.

El titular del MEF recordó que para apuntalar este esfuerzo, el Gobierno hará desembolsos por S/ 6,700 millones hasta fin de año: S/ 3,500 millones para la segunda parte del programa Con Punche Perú y S/ 3,200 millones para atender la emergencia por fenómenos climáticos y prevención de El Niño. “Vamos a seguir apoyando a los gobiernos locales y regionales para incrementar la ejecución de los recursos”, precisó.

Contreras indicó que con el mismo objetivo de impulsar la recuperación de la economía se ha ampliado a S/ 4,000 millones el programa Impulso Myperu y que espera que se apruebe en las próximas dos semanas un crédito suplementario de S/ 3,000 millones para la ejecución de obras de Salud, Seguridad Ciudadana y una mejor provisión de servicios públicos.