En lo que va del año ya se han adjudicado proyectos de Asociación Público - Privada (APP) y Proyectos en Activos (PA) por US$ 1,223 millones, y la meta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es que al cierre de agosto esta cifra se eleve a US$ 1,403 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, comentó que para agosto se sumarían adjudicaciones por US$ 180 millones. “El próximo viernes se van a adjudicar proyectos por US$ 180 millones. En ese sentido vamos a batir el récord de APP y proyectos en activos. Esperamos superar la cifra de los US$ 3,000 millones. Son proyectos que cierran brecha, que no requieren de financiamiento del Estado y que pueden hacer al país uno más competitivo”, detalló.

* Se han excluido contratos caducados o suspendidos. Fuente: MEF.

Son dos grupos de proyectos para este mes. Uno de US$ 141 millones y el otro de US$ 39 millones, básicamente por proyectos eléctricos. Para setiembre, se sumarían adjudicaciones por US$ 833 millones, con dos enlaces.

“Actualmente, el proceso de adjudicación de las APP se ha ralentizado, lo cual se observa en la caída de la inversión adjudicada en los últimos años: se pasó de adjudicar seis proyectos por US$ 5.8 mil millones en 2014 a tres proyectos por USD 96 millones en 2022″, recordó el Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Fuente: MEF y Proinversión

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.