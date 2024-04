S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia al Perú a BBB- debido a que la inestabilidad política viene limitando el crecimiento de la economía, decisión que deja al país a un paso de perder el grado de inversión, pero ¿qué significaría esto para los peruanos?

En primer lugar, el economista Jorge Gonzáles Izquierdo precisa que debemos tener en cuenta que, de las cuatro categorías de calificación en S&P, el Perú está en la calificación intermedia o “Bordeline Investment Grade”. Para establecer esta nota, la calificadora evalúa la capacidad que tiene el país para cumplir con sus obligaciones financieras y funciona como una señal de confianza de los inversionistas a nivel mundial.

Con esta rebaja, se pone al Perú en una posición cercana a perder el denominado “grado de inversión”, que es aquel que se otorga a países que tienen una macroeconomía estable y un marco jurídico, político y social estable.

Con la posibilidad de perder el grado de inversión vienen varias consecuencias para la economía peruana, señala el economista, pues resultará más caro para el país solicitar un préstamo.

No solo resultaría más complicado el acceso a créditos para el Estado y sus entidades, sino que esto también impactará en los negocios y los ciudadanos.

“ Para el Gobierno del Perú y para cualquier empresa peruana salir a pedir plata en el extranjero le va a costar mucho más caro que hoy cuando aún tiene investment grade. Y se les cierra líneas de crédito, porque si antes te querían prestar US$ 1,000, ahora te dicen que como has perdido el investment grade te prestan US$ 300, esto tanto al Gobierno como al sector privado peruano”, explicó.

Otro impacto, sostiene, está en la posible reducción de la inversión extranjera directa, es decir, de aquella que viene al país a hacer proyectos de inversión como, por ejemplo, una mina o un nuevo centro comercial.

Además, esto generaría que también llegue al Perú menos inversión financiera, que “son los capitales de corto plazo que determinan el valor del precio del dólar”.

