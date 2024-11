No obstante, entre julio y agosto la demanda de créditos en la región ha registrado un crecimiento de alrededor de 1%, ello tras 12 meses de caídas constantes. Este hecho es tomado como una señal positiva para la recuperación de su economía.

Julio Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, destacó la importancia que tiene la industria minera para la región, generando más del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) regional.

Clúster Minero

En ese sentido, se refirió a la instalación del futuro Clúster Minero Sur Andino, iniciativa que busca integrar a 14 empresas mineras y más de 40 proveedores, ello con el fin de impulsar un nuevo ecosistema de compañías de servicios. Si bien el clúster operará administrativamente en Arequipa, tendrá un ámbito de acción en todo el país.

“Ya se han identificado las necesidades de una serie de compañías mineras, con lo cual un equipo técnico ha empezado a hacer un trabajo de abordaje y de convenios para el desarrollo de los proyectos que se requieren”, mencionó.

Asimismo, Cáceres señaló que esta iniciativa permitiría incrementar en 1% el aporte de la minería al PBI nacional.

“Nosotros aportamos al PBI nacional alrededor del 6%, de ese porcentaje 2.5% proviene de la minería. El Clúster permitiría incrementar esta participación hasta en 1%, es decir saltar de 2.5% a 3.5% como aporte al PBI nacional”, detalló.

El directivo mencionó que la iniciativa impulsará la formación de alrededor de 200 nuevas empresas proveedoras en función de la nueva demanda de las mineras.

“Estamos capacitando a más de 200 empresas proveedoras para que se incorporen a todo el sistema de suministros, mantenimiento y servicios, y así atender las necesidades de las compañías mineras”, señaló.

Sectores que cobran relevancia

Julio Cáceres comentó que si bien minería tiene un rol fundamental en la región, segmentos como la agroindustria y turismo también están cobrando protagonismo.

Por un lado, se destacó al proyecto Majes Siguas, el cual permitirá la creación de 120,000 nuevos puestos de trabajo y la ampliación de la frontera agrícola sumando 38,000 nuevas hectáreas de cultivo.

Respecto al arbitraje impuesto por la empresa española Cobra, Cáceres indicó que no se pierde la confianza por que el Estado Peruano llegue a un buen acuerdo y se pueda destrabar este proyecto.

“El ministro de Agricultura ha estado el fin de semana en Arequipa y ha anunciado que el 12 de noviembre se lanzará la convocatoria para definir a la empresa que se encargará de las obras Majes Siguas 1, esenciales para Majes Siguas 2″, refirió.

En cuánto al sector turismo, Cáceres dijo que la región arequipeña presentará un crecimiento en el flujo turístico al cierre del año, alcanzando los 450,000 visitantes entre nacionales y extranjeros.

“Después de años negativos en el sector turismo debido a la pandemia y conflictos sociales en el país, la “Industria sin chimenea” en 2024 se está recuperando en Arequipa, presentando un crecimiento de más del 42% en comparación con el año pasado”, manifestó.

Energías renovables

El ejecutivo destacó la importancia de la ejecución de proyectos de energías renovables en corto plazo, ya que ayudarán a cubrir el déficit de energía que la industria y población demanda para los siguientes años.

“La ubicación geográfica de Arequipa va a significar un boom energético en el sur, tanto en gas, energía solar y energía eólica. Tenemos un gran potencial en el sector energético, que no se puede desaprovechar, por lo que es importante apoyar y acompañar a los inversionistas de las centrales fotovoltaicas en cada uno de los proyectos”, explicó.

Agregó que, se tienen en cartera 15 proyectos de energías renovables en la región, entre ellos ocho de centrales solares fotovoltaicas con una inversión de US$ 1,300 millones, que convertirán a la región en una potencia de este rubro a nivel nacional.

Se espera que entre el 2024 y 2025 se ponga en operación los ocho nuevos proyectos solares -actualmente en ejecución-, los que generarán un promedio de 1,631 MW de energía, y estarán ubicados en zonas como La Joya (4), Mollendo (3) y Mariano Nicolás - Ocoña (1).

Desarrollo inmobiliario trabado

Por otro lado, Cáceres comentó que el sector construcción no ha tenido un buen desempeño debido al entrampamiento del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).

“Al aprobarse dicho plan se destrabarán las inversiones en el sector inmobiliario y de vivienda social. Han sido casi US$ 700 millones que no se han desarrollado porque al no tener el PDM autorizado, no se pueden desarrollar proyectos de vivienda social”, dijo.

Asimismo, esta situación ha generado que en los últimos 5 años proliferen las invasiones y viviendas construidas informalmente. “Con el PDM aprobado, el sector construcción retomará el dinamismo que siempre tuvo”, añadió.

Respecto a precios, el ejecutivo señaló que el precio del m2 en sectores A y B está alrededor de US$ 1,800. Pero si se habla de vivienda social terminada, en sectores C y D, el m2 debe estar en torno a US$ 500 o US$ 600.

