Hoy ya es una obligación que las industrias de los países trabajen en descarbonizar sus operaciones y avancen en el uso de energías renovables, destacó el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho.

“Van a necesitarse más minerales críticos. Hace un par de años apareció este término y no se le daba tanta importancia, pero van a ser muy demandados y son escasos”, comentó Mucho durante su exposición en el evento “Gestión Responsable: Innovación para un futuro sostenible”, realizado por este Diario el lunes 21 de octubre.

En este sentido, Mucho señaló que existen cuatro minerales críticos importantes en el mundo. Uno de ellos es el cobre, el principal producto minero y de exportación del Perú.

“Será el nuevo petróleo o nuevo rey de los metales. No hay más de 2,000 millones de toneladas de cobre en el mundo. ¿Para cuántos años [hay disponibilidad]? No más de 30 y el Perú es uno que tiene cobre. No para satisfacer al mundo entero, pero será un jugador importante”, apuntó.

Mucho detalló que, de los 51 proyectos mineros identificados en el país, 31 son de cobre y representan una inversión de casi US$40,000 millones.

Sin embargo, precisó que “sacar un proyecto nuevo no es fácil”. “Revertir [lo que generó Pedro Castillo] se ha vuelto complicado”, mencionó. A esto sumó que el Perú es uno de los países más sobrerregulados y que la tramitología minera afecta el dinamismo de la inversión privada en este rubro.

“Cuando se quiere hacer un trámite para darle viabilidad a un proyecto, tienes que ir a esta entidad, luego a la otra, luego allá, etc. Estamos trabajando en el sistema unificado [haciendo referencia a la ventanilla única para el sector minero]. Son ‘N’ instituciones de varios ministerios, pero hoy al menos conversamos, nos reunimos”, dio cuenta en el marco el evento “Gestión Responsable: Innovación para un futuro sostenible”.

Mucho también comentó que una de las partes más “sensibles” en estos procesos es la social. “No está siendo fácil sacar proyectos nuevos, pero no es una regla. Los que pueden sacarlo, hacen un gran trabajo social”, manifestó.

En este sentido, indicó que las empresa deben ser “pulcras” en los requerimientos de regulaciones ambientales, abarcando a instituciones como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), entre otros.

Agregó que un aspecto positivo sobre este mineral es que el Perú cuenta con una mayor disponibilidad de lo que se tiene identificado a la fecha. Una muestra de esto fueron las ampliaciones por varios lustros de varias operaciones mineras enfocadas en este metal.

El titular del Minem también señaló que están emprendiendo investigaciones sobre las tierras raras y también para la exploración y eventual explotación de litio.

Agregó que también, “en el largo plazo”, el país contará con una planta nuclear y que hoy vienen trabajando desde el Gobierno para poner las bases.

“Para esto es fundamental trabajar en un marco regulatorio que responde a la necesidades [del país] y que el ganador sea el usuario final”, precisó durante el evento “Gestión Responsable: Innovación para un futuro sostenible”.

Rómulo Mucho, ministro de Energías y Minas, declaró en exclusiva para Gestión en el evento "Gestión Responsable: Innovación para un futuro sostenible". | Foto: Laura Gil

A nivel general, Mucho destacó que el Perú cuenta una “condiciones insuperables” para generar desarrollo. “La naturaleza nos ha dado recursos infinitos para ser un país desarrollado, pero no lo somos. Se pierden alrededor de S/25,000 millones por corrupción”, reflexionó.

Ante este panorama, el funcionario comentó que se necesita modernizar el Estado, a partir del impulso de un marco regulatorio “fuerte y robusto” que invite a la inversión privada al país. Agregó que también hace falta políticas públicas de largo plazo. “El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) hace su trabajo, pero no tiene facultades mandatorias”, subrayó.

