El gobierno de Dina Boluarte alista un ‘paquete normativo y regulatorio’, que será presentado al Congreso de la República, para impulsar la conversión de vehículos a motores eléctricos.

La estrategia está pensada para el extenso parque automotor de vehículos usados; principalmente taxis. Se prevé incluir a las mipyme, concretamente, a los talleres mecánicos formales.

“ Luego que la norma esté aprobada, creemos que al primer año podríamos convertir 10,000 vehículos a motores eléctricos , previamente tendríamos que trabajar en procesos de capacitación y certificación de este proceso”, resaltó el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes Espejo.

También se prevé la entrega de un bono para los usuarios que quieran hacer la conversión de su motor tradicional a uno eléctrico, con lo cual generarán menos contaminación y más ahorro.

En una reciente entrevista, el viceministro de Electricidad Jaime Luyo Kuong dijo a gestion.pe que su cartera está en la fase de terminar el reglamento de la ley de promoción de la electromovilidadpara, para la conexión, la carga; “es decir, toda la parte técnica operativa del usuario, para coordinar con los entes, Osinergmin principalmente”.

Asimismo, también se publicará próximamente la ley de promoción de electromovilidad, que contiene incentivos para la inversión no solo empresarial, sino para los mismos usuario para adquirir vehículos eléctricos.

¿Qué incentivos se darán?

“Incentivos para los futuros consumidores o usuarios, dentro de esta ley de promoción, los cinco primeros años no se le cobrará ISC, IGV, aranceles, bono de chatarrero y otros incentivos. Y luego, en forma progresiva los siguientes años se nivela. También se está pensando en que se tenga un fondo para financiar la adquisición de vehículos eléctricos a tasas asequibles. Hay una cierta diferencia con otro sector Estatal. Nosotros estamos a favor que se promueva el transporte eléctrico no solo para ómnibus, sino para uso particular y personal”, respondió.