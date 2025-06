El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dictó disposiciones complementarias para la implementación de una operación de administración de deuda bajo la modalidad de intercambio y/o recompra de bonos globales, una operación de endeudamiento y una emisión externa de bonos

Así lo determinó a través de la Resolución Ministerial Nº 311-2025-EF/52, publicada en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario El Peruano.

La norma señala que para los fines de la emisión externa de bonos aprobada mediante los artículos 6 y 7 de la Ley Nº 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, destinada a implementar, en uno o más colocaciones, la operación de administración de deuda bajo la modalidad de intercambio y/o recompra de bonos globales, en uno o más tramos, así como la operación de endeudamiento, se cuenta con las siguientes características:

Los asesores financieros y colocadores serán BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y Santander US Capital Markets LLC.

El monto de colocación o colocaciones será determinado cuando se concluya el mecanismo de bookbuilding. La emisión de uno o más bonos globales denominados en dólares americanos, a través de la reapertura de bonos emitidos y/o la emisión de nuevos bonos, cuyos plazos serán determinados oportunamente.

El mecanismo de colocación será el de “Bookbuilding. El formato será de bonos globales registrados en la “Securities and Exchange Commission” de los Estados Unidos de América u otra comisión de valores que se determine.

Asimismo, el plazo / vencimiento será determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding. El pago de cupón será semestral con base de 30/360 días o en la periodicidad y base que determinen los usos del mercado, en el que se realice cada colocación.