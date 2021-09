El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que mañana, domingo 19 de setiembre, entrará en vigencia para el Perú, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el tratado de libre comercio más importante del mundo.

De esta manera, el Perú se convierte en la octava economía de este bloque que pone en vigencia el tratado, marcando un hito para el comercio exterior de nuestro país. Como se recuerda, el CPTPP está conformado, además, por las economías de Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

“La entrada en vigencia del CTPPP representa una oportunidad para nuestros exportadores, especialmente las mipymes, cuyos productos podrán ingresar, libre de aranceles, a un mercado potencial de 500 millones de consumidores. Asimismo, permitirá posicionar estratégicamente al Perú dentro de la región de Asia Pacífico”, destacó el titular del Mincetur, Roberto Sánchez.

Cabe resaltar que las economías del CPTPP son de las más significativas y dinámicas del mundo. Estas se encuentran ubicadas en tres continentes y representan, en conjunto, el 13% del PBI mundial y 15% del comercio internacional.

IMPULSO A LAS EXPORTACIONES REGIONALES

Los acuerdos comerciales son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de las exportaciones nacionales, lo cual se traduce en un mayor impulso de las ventas peruanas al mundo, generando mayores ingresos y más puestos de trabajo en el país.

En ese sentido, el Mincetur destacó que el CPTPP representa mayores beneficios para las exportaciones no tradicionales, las que tienen valor agregado, principalmente en las provenientes de las regiones del interior del país. A la fecha, las regiones tienen una participación del 41% en las exportaciones no tradicionales (US$ 1,599 millones) que se destinan a este bloque económico.

“Actualmente, las regiones que realizan mayores envíos no tradicionales a este bloque son Piura, Ica, La Libertad, Lambayeque y Moquegua. Con la entrada en vigencia, los exportadores de todas las regiones contarán con preferencias arancelarias, haciendo sus productos más competitivos en estos mercados. Desde el Mincetur, fortaleceremos la oferta y la capacidad exportadora de las MIPYME de todos los sectores productivos del país, para que puedan aprovechar al máximo los beneficios de nuestros acuerdos comerciales”, subrayó el ministro.

MÁS BENEFICIOS

El CPTPP incluye capítulos relacionados al acceso a mercados, comercio electrónico, inversión, aduanas, medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Sumado a ello, es un tratado de moderno, que busca el crecimiento sostenible de sus miembros, con capítulos relacionados al desarrollo, pymes, temas ambientales y laborales, entre otros.

Establece, además, un marco para fomentar el comercio de servicios entre los países de este bloque, creando oportunidades para el movimiento de técnicos y profesionales y para la expansión de las empresas peruanas que brindan servicios de informática, servicios de consultoría empresarial, turismo, franquicias, entre otros.

Finalmente, con la entrada en vigencia del CPTPP, los productos peruanos arribarán con preferencias arancelarias a Nueva Zelanda y Vietnam, y, una vez lo ratifiquen, a Brunéi y Malasia. Es decir, el Perú adquiere beneficios y oportunidades similares a haber negociado cuatro nuevos acuerdos comerciales.

