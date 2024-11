Pérdida neta de Petroperú aumentó 96%: ¿qué más muestran sus indicadores?

El 31 de octubre, la empresa anunció que había presentado su información financiera del tercer trimestre de este año. El informe mostró que los ingresos totales se redujeron en 28% (US$ 43 millones) en comparación con similar periodo del 2023.

Sobre este punto, el informe detalló que esto respondió a menores ventas registradas en el mercado interno y, en promedio, la reducción en el precio de ventas, a partir de “fallas imprevistas” que afectaron la operatividad de la unidad de flexicoking de la Nueva Refinería de Talara (NRT).

“Fue necesaria la ejecución de una parada de planta no programada que inició el 30.03.2024 y culminó el 30.06.2024. El reinicio de las actividades de arranque de dicha unidad se dio a partir del 23.07.2024, logrando alcanzar la estabilidad de su operación en el mes de agosto”, detallaron.

Además, la pérdida bruta se incrementó en más del 100%, pasando de una utilidad bruta de US$ 35 millones entre julio y septiembre del 2023 a -US$ 126 millones el trimestre pasado. La pérdida operativa se incrementó en más del 100%, pasando de -US$ 68 millones en el tercer trimestre del 2023 a -US$ 180 millones entre julio y septiembre de este año. Y, la pérdida neta en el tercer trimestre fue de -US$ 293 millones en comparación a la pérdida neta de julio – septiembre del año pasado (-US$ 150 millones), un incremento en la pérdida de 96%.

Otro detalle que reveló el informe es una menor participación de Petroperú en el mercado nacional, lo cual es sostenido desde el 2021.

En los primeros nueve meses del año, reportaron una participación de un 24%, cuando en el 2023 fue de 26%; en el 2022, 31%; y en el 2021, de 36%.

Según dicho documento, la petrolera estatal cuenta presencia, a nivel nacional, a través de 737 estaciones de servicios (a setiembre 2024) de la RED PETROPERÚ, las cuales se encuentran ubicadas en las 24 regiones del país.

