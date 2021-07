La quinua se ha convertido en una de las grandes contribuciones de los países andinos a las mesas del mundo. Su consumo global sigue en ascenso desde que la FAO destacó sus valores nutricionales en el 2013, al denominar a este el “Año Internacional de la Quinua”.

Aunque Asia todavía tiene una demanda pequeña, los países de este continente pagan los precios más altos por dicho alimento, sostiene Gustavo Pereda, presidente del Comité de Menestras y otros granos de la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo con sus cálculos, los países asiáticos pagan en promedio un 10 o 15% más que la media global. “Aunque todavía no compran grandes cantidades, estamos en el proceso de hacerlas crecer”, dijo a gestion.pe.

El país en el que se pagan los precios más altos es Arabia Saudita, ubicado en Asia Occidental. A octubre del 2020, pagaban US% 5.21 por kilogramo de quinua convencional, mientras que Hong Kong pagaba US$ 3.97 por kg, Singapur US$ 2.91, Japón US$ 2.89 y Tailandia US$ 2.47, según informó el programa Sierra y Selva Exportadora, teniendo como fuente a la compañía Veritrade.

En tanto, un comprador importante como Estados Unidos paga US$ 2.55 por kg, Canadá US$ 2.44 y Países Bajos US$ 2.3 por cada kilo de este grano andino.

Algunos países asiáticos, como Tailandia, Singapur o Malasia, demandan más la quinua en presentaciones con mayor valor agregado, para su venta en retail, lo que genera más utilidades a los exportadores peruanos. Algo similar ocurre con los mercados árabes, donde hay demanda de fideos de quinua para su venta en retail. “Por lo general, los países europeos y norteamericanos compran el 80% de sus productos en sacos, y ellos mismos hacen los snacks”, acotó Pereda.

En ese sentido, señaló que algunos de los países con mayor potencial para incrementar las ventas de quinua peruana son Emiratos Árabes, Taiwán, Arabia Saudita y Tailandia. A todos estos países el Perú ya les vende el grano andino, pero en cantidades reducidas, por lo cual hace faltar incrementar las labores de promoción, según sostuvo.

Países que más habían incrementado sus importaciones de quinua hasta el 2019. (Fuente: Sierra y Selva Exportadora).

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) recordó recientemente que la quinua es el principal grano andino de exportación del Perú, y ya llega a 50 países del mundo. Las exportaciones peruanas de este alimento sumaron el año pasado US$125 millones.

Durante el 2020, en comparación con lo registrado en el 2019, la producción de quinua en el Perú se incrementó en 12%, al alcanzar las 100 mil toneladas aproximadamente. Como se sabe, el Perú es el principal productor y exportador mundial de quinua, seguido de Bolivia.