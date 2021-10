El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) informó que las primeras cinco estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima “entrarían a funcionar entre fines de este año y comienzos del próximo (2022)”. Cabe indicar que dichas obras inicialmente tenían previsto entregarse en julio de este año.

“Durante el 2020 el principal proyecto supervisado fue la Línea 2 del Metro, que saben es la más costosa de las concesiones, y que apuesta por cambiar la vida de los ciudadanos. Se ha priorizado la ejecución de la etapa 1A que incluye las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita, que entrarían a funcionar entre fines de este año y comienzo del próximo”, señaló la presidenta ejecutiva de Ositran, Verónica Zambrano.

Así, actualmente la etapa 1A (cinco estaciones y patio taller Santa Anita) se encuentra en un 94% de avance, la etapa 1B (ocho estaciones) al 41%, y la etapa 2 (11 estaciones y un patio taller) al 13%. En total, el megaproyecto contempla la construcción de 35 estaciones, dos patios taller y la circulación, inicialmente, de 42 trenes.

“El compromiso de Ositran es mantenernos vigilantes y ver que el proyecto se destrabe. El proyecto tiene bastantes trabas y requiere coordinar de forma fluida entre el concesionario y el Estado”, señaló durante la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2020 del organismo.

Inversiones

Asimismo, Ositran informó que dentro del total de monto de infraestructura en construcción que se supervisa, y que suma más de US$ 16,000 millones, durante el 2020 solo se pudo reconocer US$ 455 millones, explicado por las demoras en las ejecuciones debido al COVID-19: US$ 122 millones en red vial, US$ 15 millones en aeropuertos, US$ 243 millones en Línea 2 del Metro de Lima, US$ 75 millones en puertos, entre otros.

Informó que entre las supervisiones de obra más destacadas en la red vial están la construcción de la segunda calzada de la carretera Puno-Juliaca que tiene previsto culminarse en setiembre del 2022; así como los avances de la vía Evitamiento en Puno que concluirá en enero del 2023.

Respecto a terminales portuarios, se realizó la supervisión a la ampliación de los dracks del Terminal Portuario de Paita (Piura), también a las obras en la modernización del Puerto de San Martín en Pisco (Ica), la rehabilitación del Muelle de carga líquida en el Terminal Norte Multipropósito en el Callao, y la modernización del Terminal Portuario de Salaverry (La Libertad).