La Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA), para pasajeros en transferencia, se puede resumir como el pago único que cubre los servicios para pasajeros en conexión. Aunque no es común en todos los aeropuertos, tarifas similares existen en países como Alemania, Brasil, Francia e Italia.

Este TUUA, que se ha aprobado para el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ha generado una discusión en el Perú e incluso en el Congreso de la República del país ya hay un proyecto de ley para eliminarla. Frente a este escenario, la presidenta de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, respondió.

“ Lamentablemente, siento que este tema se está politizando mucho . Este tema es como un peaje. Lo que pasa es que los peajes también se han politizado, la gente cuando no quiere pagarlos se registran problemas y tiene una autoridad que lo respalda. No pagar peajes, tarifas, es incumplir el contrato de concesión. Eso no atrae inversión”, señaló en RPP.

Esa tarifa sale de una adenda que se firmó en el 2013, hace más de 10 años nunca nadie ha objetado. Lo que hemos hecho en Ositrán es cumplir el contrato que además responde este pago a una serie de servicios que recibe el pasajero en tránsito, como ser trasladado por la faja desde que llega, la climatización, una sala especial para el pasajero en transferencia.

Cabe recordar que ya Ositrán había remarcado que después de seguir todo el procedimiento establecido y analizar los comentarios recibidos, sus áreas técnicas definieron los montos máximos que Lima Airport Partners (LAP) puede cobrar por la TUUA de Transferencia en el nuevo terminal:

- US$ 11.32 por pasajero en vuelos de transferencia internacional.

- US$ 7.07 por pasajero en vuelos de transferencia nacional.

La aprobación del TUUA

Entre las críticas que se han dado al TUUA, es que se habría aprobado en un directorio de Ositrán “incompleto”. Pero Zambrano es clara al explicar la situación del regulador y cómo se llegó a las tarifas antes mencionadas.

“Nosotros lo hemos explicado varias veces y no quieren entender, no tenemos directorio. No tenemos consejo directivo de cinco miembros desde octubre del 2023. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo no ha nombrado (a los directores que faltan) pese a que lo hemos pedido", apuntó.

Esta situación ha llevado a que desde octubre del 2023 el regulador está emitiendo resoluciones de emergencia, que son firmadas solo por el titular el regulador. Sin embargo, subrayó, esto no significa que se haya dado “un proceso de emergencia”.

“Publicar en emergencia es que la firma es en emergencia, pero no el procedimiento. El proceso ha demorado 10 meses, incluso más de lo que suele demorar un proceso tarifario. Se ha hecho una interpretación, porque teníamos una duda, se han dado prórrogas, se ha publicado para comentarios, ha habido audiencia pública”, especificó.

Zambrano agregó sobre el proyecto de ley que busca eliminar el TUUA que es inconstitucional. “Pretende modificar un contrato de concesión con una ley y distingue a pasajeros de nacionales a extranjeros”, finalizó.