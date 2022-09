De acuerdo a datos del Osiptel, respecto el 2021 se registró 791 casos de fraude financiero mientras que en lo que va del año hay 305 casos. El fraude financiero combina dos acciones. Por un lado, los delincuentes roban información con mensaje de texto o llamadas falsas, tras ello suplantan la identidad de las víctimas ante las empresas operadoras (Movistar, Entel, Bitel, Claro).

El más habitual es la reposición de línea o chip. Tras ello, suspenden el servicio y piden la reposición del mismo para tener control de la línea, accediendo asi a las cuentas bancarias.

En todos estos casos el promedio de lo sustraído es de S/ 11,813. Sergio Cifuentes, gerente general del Osiptel, dijo -durante su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor- que el 52% de los fraudes financieros está asociado a reposición de SIM card de líneas telefónicas, mientras que un 24% está asociado a cambios de titularidad que no fue solicitado y 20% a los escenarios de altas de contrataciones de servicios.

Por empresas operadoras, el 69% de los casos se concentran en usuarios de la red de Telefónica (Movistar) móviles; 24% de Entel; 4% en América Móvil (Claro) y 1.6% en Bitel .

El funcionario dijo que las víctimas pueden ir hasta Osiptel para presentar un reclamo. Así, a la fecha ya se han registrado ante el regulado 37,535 reclamos por contrataciones no solicitadas, es decir, usuarios que se quejan porque hay líneas a su nombre que no han sido contratada por ellos.

De manera trimestral hay entre 16,000 a 19,000 casos de reclamos por contrataciones no solicitada en los últimos seis meses. Quien concentra la mayor cantidad de reclamos por contrataciones no solicitadas es Telefónica (Movistar) con 87%.

En cambio, el 10% es de América Móvil (Claro); 9% Entel y 1% en Bitel.

Entre 1,000 a 1,500 usuarios buscaron a Osiptel en los últimos trimestres, acotó, de los cuales el 42% son por contrataciones no solicitadas. Mientras que el 31% es por migraciones de planes que no han solicitado; portaciones no solicitad y cambio de titularidad tampoco solicitadas.

“Cuando un usuario se contacta a Osiptel, sin que sea un reclamo, lo que hacemos es ayudarlo para conseguir -a través de la empresa móvil- toda la información para sustentar que su identidad ha sido suplantada. Con ello el usuario puede usar la información ante el banco sino para presentar una denuncia penal”, dijo.

Así es en el caso de Movistar se ha pedido información de 160 casos, de los cuales solo han dado respuesta del 41% de los casos; a Entel se ha pedido información de 40 casos, de los que han dado respuesta solo del 52% y hay un 28% que no han sido atendido. En América Móvil y Bitel han dado respuesta al 100% de los casos.