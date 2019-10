El presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Rafael Muente, afirmó que vienen advirtiendo a las empresas operadoras que en el marco de un ambiente competitivo no pueden mantener una ‘guerra de precios’, pues lo que necesitan es rentabilizar sus operaciones.

En ese sentido, indicó que el ente regulador apunta a que las operadores opten por una mejora de la calidad de los servicios para ser más competitivos, pues una ‘guerra de precios’ significa estar “desangrándose permanentemente”.

“Nosotros como Osiptel estamos buscando que esta competencia se dé a nivel de calidad, no solo a nivel de precio. Por eso hemos estado haciendo público los ranking de calidad y estamos constantemente sacando productos para que los usuarios sean conscientes de que no solamente es precio lo que deben buscar, si no también calidad de servicio”, sostuvo Muente tras participar en la primera prueba de velocidad de la nueva red 5G de Bitel.

Precisó que en el mercado de telecomunicaciones se cuenta con cuatro operadores grandes con red propia y un factor fundamental es el nivel de concentración de mercado.

En esa línea, dijo que el nivel de concentración de este mercado es el más bajo histórico del Perú, lo que significa que cada vez los operadores tienen una participación más cercana uno del otro.

“Por lo tanto son operadores del mismo tamaño o acercándose a ser del mismo tamaño, lo cual beneficia el ambiente competitivo”, dijo.

5G a concurso el 2020

Respecto a la llegada de la tecnología 5G al país, Muente indicó que para que ésta funcione se necesita el espectro radioeléctrico y infraestructura física, lo que implica las antenas y los ductos con la fibra óptica para que las antenas puedan estar comunicadas entre sí.

De este modo, indicó que -acuerdo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)- se tiene previsto que en el primer semestre del año 2020 se realice los concursos para licitar las tres bandas de frecuencias, en tanto respecto a la infraestructura, dijo que las empresas deben realizar un esfuerzo especial por la inversión que deberán realizar, y por otro lado se necesita la colaboración de las autoridades -fundamentalmente de las autoridades locales y municipales- que tienen que facilitar la instalación de antenas.

“Sin antenas no va a haber servicio o en su caso no habrá buena calidad de servicio”, apuntó.