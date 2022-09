La venta de arándanos al exterior conocido también como el ‘oro azul’ -comentó a gestión.pe Luis Miguel Vegas, gerente general de Proarándanos- se ha vuelto muy competitivo ya que, además de Perú, México, Chile, Sudáfrica, Marruecos, España entre otros países también lo producen, aunque la diferencia radica en la calidad y variedad del producto.

“Las empresas productoras de arándanos (con fines de exportación) más que estar pensando en ampliar hectáreas, a lo que apuntan es escoger las variedades adecuadas. Variedades que brinden productividad, eficiencia y que encajen con lo que pide el consumidor en el mercado”, explicó.

En esa línea, remarcó que el Perú tiene una ventaja por encima de sus principales competidores: el clima. Este factor permite producir arándanos todo el año y con mucha rapidez.

Lo que a su vez faculta a los productores locales a probar diferentes variedades ya que en el mismo año que se cultiva una variedad, se puede cosechar. “Los productores pueden saber rápidamente qué variedad funciona y cuál no, lo que nos convierte en una industria muy dinámica. Ese dinamismo es muy importante en un mercado que se ha vuelto muy competitivo”, acotó.

Es así que al 2022 ya hay más de 60 variedades de arándanos certificadas para la exportación. Hace seis años apenas habían 10 -en cambio- hoy hay 50 adicionales que le brinda al consumidor global la posibilidad de escoger y al exportador peruano más espacios para su venta.

“El tener más oferta ayuda a contar con más espacios de venta en los mercados de destino. El arándano ya no es una fruta estacional debido a que el consumidor de Estados Unidos, Europa y Asia lo pueden consumir todos los meses del año, pero al haber mayor oferta el mercado exige calidad. Sin ese factor, el arándano de mala calidad puede ser rápidamente reemplazo por otro producido en otro país”, precisó.

La principal variedad que exporta el Perú es la denominada ventura seguido del biloxi. Entre las dos representan entre el 55% y 60% de las exportaciones de arándanos.

“La producción de arándanos va seguir aumentando en los próximos años. En algún momento el Perú se va a convertir en el principal productor de arándanos en el mundo; hoy somos el primer exportador mundial arándanos, pero creo que en un corto plazo -en dos o tres años- será el principal productor”, subrayó el empresario.

El crecimiento en la producción de este fruto se observa en el número de hectáreas plantadas, la que pasó de 3,000 a 18,000 hectáreas de arándanos en apenas seis años.

“ Lo que vemos es que el crecimiento -en cantidad de hectáreas- ha comenzado a ralentizarse. Vemos un mayor foco en lo que es el recambio varietal a futuro. Básicamente las empresas que ya tienen hectáreas de arándanos se están enfocando en las que ya tienen para hacerlas más eficientes y productivas. Y en algunos casos, de ameritarse, cambiar las variedades que ya tienen plantadas”, puntualizó Proarándanos.

Arándanos

-Más allá de EE.UU: los nuevos destinos-

Si bien el principal mercado a donde va el arándano peruano es Estados Unidos, al que va el 55% del volumen total certificado para exportación seguido de Países Bajos (23%), China (12%), Reino Unido (5%) y otros (5%), el fruto peruano está conquistando nuevos mercados como -por ejemplo- Israel.

Justamente a este país arribó -la semana pasada- el primer envío de arándanos peruanos. Aunque no es el único.

Otro país que también demanda el ‘oro azul’ de Perú es Taiwán -país al que se logró entrar desde el 2020- que en la actualidad, refiere Proarándanos, se ha vuelto el principal destino de arándanos frescos, luego de China.

“A futuro, estamos en proceso -junto al Senasa- de abrir nuevos mercados, algunos en Asia. Esto es un proceso que puede tomar entre uno o dos años, pero la idea es llegar a nuevos destinos como Indonesia, Vietnam, Corea del Sur, Japón y sumar a los destinos a los que actualmente ya enviamos como -en Asia- China, Tailandia, Malasia, Taiwán, Singapur, aparte de los destinos de Europa, Latinoamerica, Centroamérica y EE.UU.”, refirió.

El fruto peruano -al sumar a Israel como nuevo destino- llega ya a 62 mercados internacionales. Un punto a tomar en cuenta es que el mercado asiático y europeo es una oportunidad para los arándanos peruanos tomando en cuenta que el consumo per cápita es menor en comparación al de Estados Unidos y paga más.

“El consumidor chino es muy exigente, ya que quiere un arándano de buen tamaño, con bastante blue, que es la cera que está dentro del arándano, que sea crujiente y que tengan buen sabor. Es un reto”, remarcó.

-Campaña agrícola y precio-

Para la campaña 2022-2023, Proarándanos proyectó la exportación de 276,000 toneladas de arándanos frescos, lo que significa un crecimiento de 24% respecto a la temporada anterior. ¿Cómo avanza esta meta?

Luis Miguel Vegas, gerente general del gremio, indicó que -actualmente- se está llegando al pico de la campaña. “Estamos exportando un mayor volumen que la campaña pasada. En lo que va de la campaña, más de 25% en volumen . Estamos en la parte central de la campaña. Los envíos siguen saliendo”, afirmó.

Respecto al precio comentó que -desde hace algunos años- viene cayendo porque hay más oferta, no solo del Perú, sino de otros países que lo producen y que también abastecen a los mismos mercados.

¿En qué situación se encuentra, ahora? Si bien el precio del ‘oro azul’ se comporta igual a un commodity actualmente -especialmente en el mercado de Estados Unidos, que es el principal destino del arándano peruano- hay un panorama de incertidumbre, respecto al precio , debido a varios factores.

Eder Ríos, desarrollador de negocios internacionales de Somerfield Farms que es una empresa dedicada a la comercialización de berries en Estados Unidos, detalló a gestion.pe que en la semana 36 (segunda semana de setiembre) el precio promedio FOB de los arándanos frescos en Estados Unidos se situó en US$ 6.06 por kilógramo.

En ese periodo, el precio promedio FOB del arándano peruano fue de US$ 6.72 por kilogramo. La incertidumbre entre los operadores del mercado se debe a varios factores como -explicó- a que la campaña de arándanos en Estados Unidos (que también lo produce) no ha sido como se esperaba, ya que los campos no han rendido como se proyectaba.

A esto se añade -indicó- que el pico de la campaña agrícola peruana llegará a su máxima expresión con el arribo de toneladas de arándanos entre mediados de octubre e inicios de noviembre. Este hecho podría sincerar el precio.

“El mercado (en Estados Unidos) se ha pasmado un poquito. La gente (compradores) no está firmando contratos largos, por todo el año, por el contrario está viendo en estas semanas de pico de la campaña agrícola peruana cómo se comporta el precio, pero hasta el momento no ha habido una caída significativa en el precio del arándano. Está en el promedio, moviéndose”, apuntó.

Ríos agregó que esta situación está generando que algunos exportadores peruanos estén apuntando vender a Europa y Asia, especialmente a China.

“Asia y Europa están pagando más por el arándano. Ahorita, si el exportador peruano quiere vender, está buscando un destino diferente por esta complejidad del mercado de Estados Unidos, ya que uno anticiparía que el precio podría bajar. El exportador quiere un precio fijo mínimo garantizado, un precio real y eso es algo que las grandes retailers de Estados Unidos no están dando por la incertidumbre. Hay mucha tensión”, señaló.

Una de las razones por los que no se firma contratos de largo plazo es debido a que -en el caso de los retailers- están esperando a que se sincere el precio y ver cómo vienen los volúmenes de Perú y la calidad de fruta. En ese contexto, lo que se valora del arándano en el mercado americano, es su dulzura y calibre.

“En Estados Unidos están acostumbrados a comprar calibres grandes de 16 a 18 milímetros para arriba o súper jumbos. Las semanas que vienen serán claves para ver el resultado final de la campaña de arándanos peruanos de esta temporada”, puntualizó.