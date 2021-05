Aunque hoy Pluspetrol bajó en S/ 1.00 el precio del balón de GLP, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) instó a la petrolera Pluspetrol, del Consorcio Camisea, a reducir de inmediato el precio del GLP peruano en S/ 0.31 por kilo, incluido impuesto, correspondiente a bajas del GLP de referencia internacional no trasladadas completas ni oportunas al mercado interno en seis semanas, del 22 de marzo al 02 de mayo de 2021.

Sostiene que las bajas no trasladadas completas y oportunas al mercado interno impacta fuerte en el precio del balón de gas de GLP peruano de 10 kilos, así los consumidores habrían pagado S/ 3.10 de más por unidad, perjudicando grave sus economías en S/ 20 millones a nivel nacional.

“El precio del GLP internacional bajó S/ 0.38 por kilo en cinco semanas y subió solo una vez en S/ 0.01 por kilo durante el periodo del 22 de marzo al dos de mayo del presente año, sin embargo Pluspetrol rebajó solo S/0.11 por kilo. La instamos a reducir sin demora el precio del GLP peruano en S/ 0.31 por kilo, incluido impuesto”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa.

El directivo indicó que esta acción incrementan mayor desconfianza en sus autoridades y el sistema.

“Las relaciones de consumo deben ser justas y equitativas. Basta ya de abusos”, puntualizó Plate.

FONDO DE ESTABILIZACIÓN

De otro lado, el Opecu reiteró su posición de no incluir nuevamente el gas licuado de petróleo envasado (GLP) en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) porque “dejaron de trasladarse” muchas bajas de las actualizaciones bimestrales de la banda de precios, citando, ente otros, los ocho periodos consecutivos desde diciembre 2018 hasta febrero 2020 que en conjunto debió ser un ahorro de S/ 4.80 por balón de gas de GLP peruano de 10 kilos.

“Es decir, el Fondo de Estabilización solo benefició intereses económicos ajenos a consumidores y familias peruanas. No trasladar la baja de S/ 4.80 al precio del balón de gas peruano en ocho bimestres releva de mayores comentarios del porqué no se debe incluir nuevamente el GLP peruano, además de no requerirlo porque Pluspetrol debe reflejar el precio real de origen de este producto que proviene de los campos de Camisea en Cusco. Es 100% peruano”, finalizó Plate.