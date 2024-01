Uno de los casos de impacto fue el turismo en Paracas (Ica). El miércoles 3 de enero, varios visitantes se llevaron la sorpresa del cierre del muelle de esa zona, ocasionado por las intensas olas inusuales. La visita a las Islas Ballestas, uno de los principales atractivos, estuvo bastante limitada, y los turistas optaron por otras alternativas.

Sin embargo, la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur) señaló que ya se restablecieron las actividades turísticas en la bahía de Paracas.

“Los oleajes ya se disiparon y todo volvió a la normalidad. La gente que no pudo realizar su visita a las Islas Ballestas se fue a la Reserva de Paracas, las playas, pero la capitanía dio la orden de restablecimiento de navegar 150 millas”, refirió Eduardo Jáuregui, presidente de Capatur.

Jáuregui mencionó que hay gran flujo de visitantes: al día acuden 6,000 personas a Paracas y que los hoteles siguen con reservas entre 80% a 90%. “De no registrarse problemas, se puede llegar a los 900,000 turistas (en la temporada), tal vez acercarse al millón de turistas. Con eso se superaría en un 10% el nivel prepandemia”, remarcó.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) indicó que no hay impacto en el turismo en el Perú, pese a los oleajes anómalos. Explicó -con información de la Marina Guerra del Perú- que esta situación atípica de los oleajes anómalos no tiene correlación con el terremoto que sucedió en Japón.

“Ya estos oleajes están entrando en etapa de disminución y no se han cerrado todos los muelles. El turismo no se ve afectado. Las personas que tenían proyectado sus vacaciones en la zona norte y sur chico no están realizando ninguna cancelación en los destinos de playa”, dijo Tito Alegría, director ejecutivo de Canatur.

Alegría también manifestó que el turismo está en plena recuperación y estimó que este año llegarían 3.2 millones de turistas extranjeros al Perú, aún sin alcanzar los niveles prepandemia (4.4 millones).

Mencionó que las proyecciones son bastante positivas, debido a que el fenómeno de El Niño podría ser moderado y se espera que no haya convulsión social.

