Si alguien paga por un servicio (o bien) es porque considera que recibirá a cambio un beneficio, si no es así, simplemente no paga. Esta premisa se puede aplicar a los servicios públicos que brinda el Estado que como, por lo general, son de mala calidad la población no paga por ellos, lo cual se refleja en el bajo nivel de cumplimiento de los impuestos.

Precisamente, la última encuesta Pulso Perú, de marzo de este año y que elabora Datum, revela que el 83% de los peruanos considera que el Gobierno central gasta inadecuadamente los impuestos que recauda y solo un 11% cree lo contrario (ver gráfico). Esto explicaría en parte por qué la presión tributaria en nuestro país es tan baja (14.4% del PBI en el 2019).

Y esta percepción de la población peruana no es solo con respecto del Gobierno central. El sondeo revela porcentajes similares en la población cuando se les pregunta si creen que la gobernación regional, o el municipio de su localidad (ver gráficos), gastan adecuadamente los impuestos que recaudan. Tanto en las regiones como en los distritos y provincias el 82% cree que los impuestos se gastan inadecuadamente.

Y se sabe que en el Perú decir que se gasta inadecuadamente va desde obras mal hechas o mal diseñadas, elefantes blancos que se construyeron solo para ganar votos, hasta gastos inflados que tienen que ver con los problemas de corrupción en el país.

Por nivel de pobreza

La percepción de que los gobiernos gastan inadecuadamente los impuestos que recaudan es alta en todos por niveles socioeconómicos (NSE), pero es más alta entre los que tienen más recursos: 88.4% en el NSE A/B y 87.2% en el C, en lo que se refiere al Gobierno central; 85% y 86.1%, respectivamente, con relación a los gobiernos regionales.

En cambio, a nivel de municipios, el porcentaje más alto de los que perciben ese gasto inadecuado de los impuestos está los NSE C (88.3%) y D (82.0%).

Urbano y rural

Por regiones, el nivel más alto de desaprobación del gasto de los impuestos por parte del Gobierno está siempre en Lima y Callao: 89.3% en el caso del gasto del Gobierno central; 85.2% en el caso del gobierno regional; y 84.5% en el caso de los municipios.

En ninguna región el porcentaje que dice que el gasto de impuestos es adecuada supera el 20.1% que registra la región centro.

Y, contrario a lo que muchos pudieran pensar, el porcentaje de peruanos que cree que el Gobierno central gasta inadecuadamente es mayor en la zona urbana (85.1%) que en la zona rural (72.5%). Porcentajes similares se observan para el caso de los gobiernos regionales (84.6% y 72.6%) y de los municipios (83.3% y 75.1%).

Ficha Técnica

Muestra: 1,200 encuestas efectivas.

Margen de error: +/-2.9%, con un nivel de confianza de 95%.

Representatividad: 90.8%. Grupo objetivo: Personas de 18 a 70 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos.

El 46% tendrá dificultades para pagar predial y arbitrios

La encuesta Pulso Perú de marzo también revela que el porcentaje de los que tendrán dificultades económicas para pagar el impuesto predial y arbitrios llega al 46%. Pero, al mismo tiempo, el porcentaje de los que no tendrán dificultades para pagar es de (45%), mientras que un 9% no tiene idea o no quiere opinar.

La dificultad para el pago de impuestos es señalada por un mayor porcentaje de peruanos en uno de los niveles socioeconómicos (NSE) más pobres, el D, con 57%, porcentaje que curiosamente es menor (39%) en el NSE E, que es más pobre aún y donde 55% dice que no tendrá dificultades para pagar impuestos.

Por regiones, es en el norte (55.7%) y en el oriente (55.5%) del país donde están los mayores porcentajes que creen que les será difícil pagar impuestos.

Informalidad

De otro lado, el sondeo revela también que la mayoría de peruanos (55%) cree que aún si el Gobierno bajara los impuestos no se reducirá la informalidad, porcentaje que ha ido creciendo en el tiempo (ver gráfico) y que ahora es similar en todos los NSE, en todas las regiones y en todas las zonas del país.