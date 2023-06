¿Los más afectados? Las familias. El 79% de los hogares, es decir, ocho de cada diez, no realizará la compra de algún bien o alguna inversión importante en los próximos doce meses, según la reciente encuesta de Datum Internacional compartida con Gestión.

Esta decisión es trasversal a todos los niveles socioeconómicos (NSE): desde los NSE D (85.2%) y E (76.9%), que tienen los menores ingresos, hasta los NSE A/B (72.4%) y C (76.7%). Además, esta decisión sobre todo se ve en personas de 35 a 44 años (83.1%) y aquellos de 45 a 54 años (83.5%).

Solo un 15% tiene intenciones de invertir o comprar un bien. El foco de este grupo más acotado está sobre comprar un inmueble, casa, departamento o terreno, invertir en un negocio y estudiar una maestría o posgrado, entre otros.

“La confianza empresarial tiene una correlación con dos temas principalmente: precio de los metales y el clima político - social del país, que se viene estabilizando. Por eso vemos que las expectativas sobre la economía a 12 meses están en terreno positivo. ¿Qué pasa con las familias? No sienten esto. Ellas sienten dos cosas, una que el mercado laboral está complicado y la inflación”, comenta Luis Fernando Alegría, docente de Pacífico Business School.

El alza de precios afecta

En el mismo sentido, la encuesta revela que para el 53% de los hogares lo que más le afecta de la situación económica del país es el alza de precios de productos y servicios. Todos los NSE lo perciben como ‘el primer lugar’, y sobre todo las familias del sur (56.9%) del país.

“Tenemos un mercado laboral que todavía no se ha recuperado completamente. Si miras los ingresos en términos reales, están 12% por debajo de antes de la pandemia (...) Si siento que mi sueldo me alcanza para comprar 12% menos, también tengo la sensación de que las cosas están mal”, remarca Alegría.

Recuerda que la inflación de alimentos se ubica por encima de 17% (junio 2022 - mayo 2023). “Si en un año el precio de los alimentos sube 17%, y estos productos representan el 40% del gasto mensual de los hogares, se muestra claramente por qué te golpea tanto. Además, hay dificultad para conseguir empleo de calidad y se hace más difícil mejorar los ingresos en soles, el sueldo nominal”, detalla.

Otro factor que va acorde a lo mencionado es que el 25% de los hogares detectan como lo que más les afecta que los ingresos se hayan reducido y el dinero no alcance. Y, un 13% señala que no hay empleo.

*OPINIÓN: Urpi Torrado, CEO Datum Internacional*

Urpi Torrado

Los precios altos son la principal preocupación de las familias y en el corto plazo no creo que vayamos a ver cambios. Continúa la crisis internacional, los problemas con el fenómeno de El Niño. Eso hace que nuestra economía se vea afectada. A eso se suma que la inversión no se está dinamizando (lo que se refleja en la menor creación de puestos de trabajo de calidad). Y, aunque los precios dejen de subir, el efecto de la economía sobre los hogares se sigue sintiendo, porque son precios altos con ingresos bajos. El tema no es que dejen de subir los precios, sino que el ingreso promedio está a niveles menores que la prepandemia.

Las familias no tienen proyectos de invertir en este momento, ya sean bienes inmuebles o muebles, porque vienen endeudadas por todo lo que hemos vivido en los últimos años. Durante la pandemia muchos hogares gastaron sus ahorros y/o se endeudaron. La capacidad de gasto del hogar se ha visto afectada. Y si a eso le agregamos el alza de precios y que los ingresos no alcanzan hace que la economía del hogar sea de subsistencia, muy enfocada en el día a día, con pocas posibilidades de proyectarse hacia el futuro y de hacer inversiones o compras.

Ficha Técnica

Objetivo del estudio: Conocer la percepción de la población respecto de la coyuntura política, económica y social del país.

Grupo objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural.

Ámbito: Nivel nacional.

Tamaño de la muestra: 1,203 encuestas efectivas.

Margen de error: +/- 2.8%.

Nivel de confianza: 95%.

Representatividad: 100%.

Técnica: Encuestas presenciales en el hogar.

Tipo de muestreo: Probabilístico, poliétapico, estratificado, aproporcional. Para la selección del entrevistado se procedió con: • Sorteo aleatorio de mapas (UPM), lo que nos define la zona de trabajo. • Selección de viviendas (USM), de manera sistemática. • Elección del entrevistado (UTM), aleatorio en la vivienda.

Fecha de campo: Del 03 al 07 de junio de 2023.

