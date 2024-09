Ante la inacción del Gobierno de Dina Boluarte por tomar una decisión sobre el futuro de la empresa estatal, su directorio en pleno oficializó su renuncia. “En las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido”, detallaron en un comunicado. Esto se dio luego de varias alertas sobre la insostenibilidad financiera de la petrolera, que a su vez estuvo acompañada de propuestas de reestructuración.

Sin embargo, en su comunicado, el directorio advirtió sobre una eventual norma legal vinculada a su reestructuración.

“Los firmantes no se hacen responsables de los alcances ni de las consecuencias de cualquier norma legal que, eventualmente, se apruebe, ni de la oportunidad en que se realice”, añadieron. Esta situación, no obstante, viene desde haces meses.

Sembrando el camino

Fue en junio que el directorio aprobó una serie de acciones para una nueva reestructuración que goce de credibilidad. Entre las medidas, resaltó la propuesta del ingreso de un gestor privado.

El plan fue presentado a la la Junta General de Accionistas (JGA), conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el de Energías y Minas (MINEM). Pero la aprobación debía oficializarse mediante la publicación de un decreto de urgencia (DU) con la firma de la presidenta Dina Boluarte. Al cierre de esta edición, esto nunca llegó.

Algunas de las acciones que se contemplaban en el marco de la reestructuración era una reducción del personal; la venta de activos prescindibles (como el edificio de San Isidro); el cierre de ciertas operaciones y; como eje principal, el ingreso de un gestor privado con experiencia internacional.

La propuesta del plan parecía “dormir” en alguna mesa del Ejecutivo hasta que, dos meses después, el directorio fijó un ultimátum: si al cierre de agosto no se tomaba una decisión, renunciarían. “En las condiciones actuales, su gestión [de Petroperú] se hace insostenible”, comunicaron. El Gobierno debía elegir entre mantener el status quo de inyectar liquidez sin pedir nada a cambio, que se acepte la quiebra de la petrolera o que se decida “por una reestructuración profunda que goce de credibilidad”, lo que significaba autorizar el ingreso del gestor privado.

Gestión relató entonces que el directorio no renunció vencido ese plazo porque la JGA apoyaba la publicación del DU recogiendo su propuesta. Este diario también supo que, en los últimos días, Boluarte había aceptado la opción de que ingrese un gestor privado a administrar la petrolera, pero vinculaba esta decisión al ingreso de personas del pasado : Pedro Chira y Óscar Vera. Sobre este último exfuncionario, se conocieron más detalles ayer en la tarde.

Luego de que el Directorio de Petroperú renunciara, la presidenta Boluarte se reunió por más de una hora, y en paralelo, con Óscar Vera, exministro de Energía y Minas, y Alejandro Narvaez, expresidente de Petroperú. Esta reunión ocurrió entre las tres y cuatro de la tarde, aproximadamente.

Narvaez, en entrevista reciente con RPP, se mostró en contra de que ingrese un gestor privado internacional a la petrolera estatal. “Apelar a consultores internacionales es ignorar la valía de profesionales de nuestro país. Hay personas capaces que conocen el negocio de hidrocarburos, petrolero, por lo que pueden sacar adelante a la empresa”, comentó el expresidente de la petrolera la semana pasada.

Asimismo, criticó al directorio renunciante: “Tuvo meses para que pueda mostrar que la empresa está bien gestionada, con resultados. Lo único que hizo es quejarse y pedir más dinero”.

A este escenario de ida y vuelta también se sumó un agravante: surgió la alerta de un problema de liquidez que peligraría el pago para el desembarque de petróleo que Petroperú refina.

Gremios: una mala señal

“Ante la demora, el directorio ha comunicado su renuncia y, ello, es una pésima señal para el país y los peruanos, más aún cuando, estando próximos a las reuniones del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), queremos dar una imagen de país responsable financieramente y que fomenta la inversión privada”, criticó ComexPerú.

A esta fuerte crítica también se adhirió la Cámara de Comercio de Lima (CCL), lamentando que “la inacción del Gobierno” haya precipitado la renuncia del directorio. “La CCL rechaza cualquier intento de nombrar a directores y funcionarios” que no cuenten con la capacidad para enfrentar esta situación.

A su turno, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) remarcó que esta renuncia “genera incertidumbre para el país”.

María Julia Aybar, presidenta del Comité de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), coincidió en que “no es una buena señal” esta renuncia del directorio.

“Las recomendaciones no eran fáciles de ejecutar, pero eran objetivas, técnicas y transparentes”, comentó. También se mostró en contra del regreso de exfuncionarios. “No podemos volver a tener personas que han estado como representantes o gestores en Petroperú porque basta ver los resultados financieros para confirmar que no ha funcionado. Tiene que haber una visión distinta. Además, no se pueden tener personas que tengan conflictos de interés, con relaciones con los trabajadores o sindicatos porque se requieren decisiones objetivas”, agregó.

Sobre los efectos de concretarse la falta de liquidez de Petroperú, Aybar recordó que, en el país, la producción de petróleo es de, aproximadamente, 40,000 barriles diario, menos del 20% de lo que se requiere en total (más de 250,000 barriles), por lo que alertó de este grave problema.

“Perú compra combustible, importa, para cubrir su demanda. No tener liquidez para cubrir el costo del combustible que se importa, efectivamente, va a generar problemas de desabastecimiento. Por eso es que era importante que se tome una decisión con la anticipación debida y evitar estas consecuencias”, comentó Aybar.

Por último, Aybar precisó que Petroperú tiene alrededor del 25% del mercado de abastecimiento de combustible en el país . El resto es cubierto por otros operadores.

