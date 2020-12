La aparición de una nueva variante del virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, en Londres está poniendo los pelos de punta a varios países de la Unión Europea. Lo que se sabe preliminarmente es que la nueva cepa está propagándose más rápidamente que la versión original, pero se cree -por el momento- que es menos mortal.

La nueva cepa que ‘está fuera de control’ en el Reino Unido ha generado que varios países europeos empiecen a prohibir vuelos procedentes del Reino Unido. Esta decisión lo han tomado específicamente Países Bajos, Bélgica e Italia que han prohibido el transporte aéreo de pasajeros mientras que Alemania lo está sopesando.

España también está analizando una decisión similar. Esta situación se da justo cuando hace seis días que se reanudaron en Perú los vuelos a Europa (la llegada y salida vuelos hacia este continente).

Los destinos permitidos son Ámsterdam, Madrid, Barcelona, París y Londres.

Si bien -como ya lo precisó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)- aún no han arribado al suelo peruano vuelos directos de Londres, ello no implica -advierte AETAI- que puedan arribar viajeros provenientes de Londres o que han estado en contacto con ciudadanos de este país, usando para tal fin escalas.

“La prueba más palpante de ello lo tenemos con el primer caso de COVID en Perú, que no vino de China -país de origen de esta enfermedad- sino de Europa”, comentó a Gestión.pe el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez.

En ese sentido, el ejecutivo añadió que aún no se tiene resultados preliminares del número de viajeros que arribaron al país prevenientes de Ámsterdam, Madrid, Barcelona, París y Londres ya que estos datos se tendrán en un mes y recién se han reiniciado estos vuelos.

“Todavía no tenemos resultados preliminares de los vuelos con destinos a Europa. En estos primeros días pudo haberse dado un vuelo con turistas (provenientes de Europa) pero aún no lo sabemos, ahora de salida de peruanos hacia Europa es más complicado por que no se permite el arribo de Latinoamericanos al menos que seas residente o por motivos de estudios, de salud y de trabajo o para vuelos de conexión”.

Además precisó que los vuelos operativos (activos) -hasta el momento- son con París, Ámsterdam y Madrid.

Por el contrario, no se han registrado vuelos directos con Londres debido a que estos se dan en temporada estacional -específicamente- en el verano de este país que es de agosto a setiembre.

“ Ahorita por más que se haya abierto la posibilidad de vuelos a Londres, no se iba a reiniciar porque únicamente se habilita en temporada estacional, que es el verano de allá, por lo que en el futuro inmediato no vamos a tener (vuelos directos) ”, acotó.

No obstante, advirtió el empresario, ello no quiere decir que ciudadanos de este país o que han estado en contacto con personas que podrían haber tenido contacto con la nueva cepa puedan llegar a Perú por otras rutas tomando en cuenta que están operativos (funcionando) los vuelos con París, Ámsterdam y Madrid .

“Puede darse casos de pasajeros que vengan o hayan venido de conexión ya sea de Londres a Madrid y ahí a Perú o de Londres a Ámsterdam y después a Lima. Este tipo de estadística no lo sabremos hasta en un mes”, explicó.

En efecto, si vemos la web del aeropuerto internacional Jorge Chávez notamos -por ejemplo- que ayer domingo arribó a Perú un vuelo de Madrid de la aerolínea Iberia y otro de Ámsterdam (Países Bajos) de KLM.

Mientras que para hoy está previsto el arribo de dos vuelos provenientes de Madrid de la aerolínea Air Europa y Plus Ultra y otro de Ámsterdam (Países Bajos) de KLM.

En el caso de España -cabe precisar- habría que tener especial atención y cuidado tomando en cuenta que según cables internacionales recibió durante el fin de semana 277 vuelos desde el Reino Unido con la nueva cepa “fuera de control”. Lo que implica que no hay la certeza de que algunos de estos viajeros tenga contacto con otro que pueda tener como destino final al Perú.

Pese a a esta situación, Gutiérrez consideró que la obligación de los viajeros provenientes del extranjero de presentar el resultado negativo de una prueba molecular además de una declaración jurada es el “filtro más contundente” que puede evitar la llegada de personas infectadas del COVID o -en el peor de los escenarios- hayan tenido contacto con la nueva cepa.

“Se podría añadir una disposición adicional, desde el Ejecutivo, de realizar un seguimiento a los pasajeros que vengan de Europa”, precisó.

Igualmente anotó que si el Gobierno dispone el cierre de las rutas reabiertas a Europa lo que va a generar es un retroceso de la reactivación en el sector aerocomercial. “La recuperación del sector -específicamente a estos destinos -todavía no está como un cuete debido a que ya existe una restricción de los viajeros latinoamericanos a Europa, salvo casos particulares”.

-Otros frentes-

El ejecutivo acotó que de decidirse por el cierre de las rutas reabiertas con Europa, cabe la posibilidad que estos viajeros puedan llega a Perú en conexión con otros destinos tales como Panamá, México o Estados Unidos .

“Si se corta la conexión con Europa, eventualmente puede haber movimiento (llegada a Perú) a través de otros destinos como Panamá, México, Estados Unidos, Brasil o Colombia que si están operativos y en la medida que estos países no cierren su conexión con Europa”, indicó.

“En lo personal espero que ojalá no se cierren fronteras, pero tampoco sabemos -honestamente- con que se está lidiando (en relación a la nueva cepa del COVID. Esperemos que desde el Gobierno se tomé la mejor decisión para todos”, puntualizó.

-Medidas alternativas-

El infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Fernando Mejía, consideró como una medida alternativa para evitar el arribo de la nueva cepa del COVID-19 a Perú el de limitar la llegada de personas provenientes de países cercanos al Reino Unido o que tengan conexión aérea con este país.

Adicionalmente recomendó -como otra medida en caso no se opte por limitar el ingreso de viajeros provenientes de Europa- que se disponga un seguimiento minucioso a todos los viajeros que vengan de este bloque, pese a que deben llegar a Perú con un resultado negativo de prueba molecular que debió ser realizada 72 horas antes al viaje, tomando muestras.

“A todos los pacientes que vienen de Europa se tendría que hacer un análisis y testearlos para determinar si es que tienen la cepa, a fin de aislarlos en caso sea necesario. INS es la única institución en Perú que podría identificar esta variante del COVID para lo cual tendría que tener una muestra de la variante para hacer la comparación, ya que ello se determina con análisis genético”, anotó.

Al igual que Gutiérrez, recordó que el COVID llegó a Perú proveniente de Europa, pese a que su origen fue en China, debido a que está enfermedad es sumamente contagiosa y vivimos en un mundo globalizado.

“Lo importante de cuando se descubre una nueva cepa es identificarlo y aislarlo de inmediato”. Remarcó que de llegar a Perú, traería como consecuencia un mayor número de infectados y sobresaturar el sistema de salud.

