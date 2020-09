Economía







Nos quedamos solo con US$ 1 millón en el Fondo de Estabilización Fiscal, ¿Qué significa ello? A inicios de año y previo a la pandemia se tenía US$ 5,486 millones en el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) y ahora solo queda US$ 1 millón. Dicho FEF se usó para el sistema de salud, y los bonos familiares y subsidios a planillas, entre otras acciones del Estado.