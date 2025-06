El gobierno está en alerta por la minería artesanal de cobre a gran escala, especialmente en una zona donde los derechos mineros pertenecen a la mina Las Bambas, operada por la empresa china MMG Ltd., según declaró el martes el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, a la prensa extranjera.

Montero hizo hincapié en que se trata de la mayor operación de producción no formal de cobre que se ha identificado hasta el momento, y agregó que la alerta es que en esa zona ya existen operaciones mineras a gran escala que trabajan con cobre.

La mina informal, llamada Apu Chunta y explotada por la comunidad indígena de Pamputa, apareció en un artículo de Bloomberg en abril. La producción anual de la mina se estima en 30,000 toneladas métricas, por un valor de casi US$ 300 millones a precios actuales.

Si bien Pamputa es propietaria de la tierra, Las Bambas tiene los derechos sobre el cobre que se extrae. La empresa minera también tiene previsto construir una mina a cielo abierto en la zona en la década de 2030, para lo cual tendría que comprar el terreno a la comunidad.

La minería informal y los conflictos entre los propietarios y los concesionarios se han convertido en un tema clave para la industria minera peruana, y el gobierno lucha por encontrar un equilibrio.

El país es el tercer proveedor mundial de cobre y el primer productor de oro de Sudamérica. Sus ricos yacimientos han atraído a cientos de miles de mineros a pequeña escala, que trabajan principalmente en tierras donde no tienen derechos mineros.

Los operadores informales han invadido proyectos de exploración operados por Southern Copper Corp. y First Quantum Minerals Ltd. El ministro dijo que el proyecto Zafrana de Teck Resources Ltd. también se ha visto afectado. Sin embargo, la producción informal de cobre sigue siendo mínima en comparación con la producción formal.