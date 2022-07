Cabe indicar que, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la tasa de morosidad a nivel cajas municipales, en el junio del 2022, es de 5.44% (cartera atrasada/créditos directos). En particular, el porcentaje para microempresa es de 5.17% y para pequeña empresa es de 6.14%.

Siancas mencionó que se está observando que los clientes del segmento mype son más prudentes al momento de adquirir nuevos créditos, pues están escogiendo cuidadosamente en qué gastar y evitando arriesgar con mercadería que no están seguros de vender rápido.

Debido a ello, espera que la mora baje para las microfinancieras, y que, en el caso de Caja Sullana, la reducción sea de tres puntos porcentuales este año (respecto a lo que se tenía en el 2021) presionando sus niveles de un dígito.

“Las mypes están siendo más mesuradas con sus créditos; es decir, no se lanzan por financiamiento amplio, debido al contexto actual de inflación y no muy auspicioso en cuanto a inversión y crecimiento. Las mypes no se aventuran a tener grandes stocks en sus operaciones, pues no esperan mejores ventas. Este mayor cuidado estaría reduciendo la mora, pero las razones no son las mejores. Esperamos un shock de confianza que estimule la inversión”, indicó.

Siancas dijo que esta dinámica de discreción en la toma de crédito se ha visto sobre todo en las mypes de moda, ropa y calzado. Asimismo, indicó que los retiros de los ahorros por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) atenúan el contexto, pues impulsan el consumo, pero en especial con negocios vinculados a electrodomésticos o restaurantes.

“En el caso de mypes de moda, si se queda su mercadería, es más probable que pasen a rematarla, y por ello ahí hemos visto más cuidado. Son sensibles al contexto, y priorizan solo lo que es más probable que puedan vender”, anotó.

Tasas más altas

Para la captación de recursos (ahorros) se están pagando mayores tasas; sin embargo, aún las tasas de los créditos no se han elevado. Esta situación sería aún más nítida en el segundo semestre del 2022, lo que llevaría a que aumenten los tipos de interés de los créditos a las mypes, comentó.

Cabe señalar que, según la SBS, la tasa promedio de crédito para las pequeñas empresas está en alrededor de 22.6% y para las microempresas en 31.82%. “Se esperaría que las tasas se eleven, en promedio, en dos puntos porcentuales en los siguientes meses”, consideró Siancas.

Sin embargo, manifestó que el nivel de competencia por los mejores clientes es importante, por lo que algunas entidades sacrificarían rentabilidad (no aumentarían tasas) por no ceder participación en el mercado.

“Las empresas microfinancieras están teniendo una menor rentabilidad debido a que están manteniendo las tasas para sus clientes. Los mejores clientes estarán mucho más peleados, y aquel que tenga un mejor cumplimiento tendrá una mejor tasa”, apuntó.