El producto bruto interno (PBI) peruano se contrajo en el primer semestre del año y las proyecciones de crecimiento para este año están en alrededor de solo 1%. En este contexto, y con una economía débil, resulta difícil reducir la tasa de informalidad en el país.

De hecho, este contexto golpea, sobre todo a las micro y pequeñas empresas (mype). El Índice de Capacidad Formal de las mype, elaborado por ComexPerú, indicador que mide la capacidad que tienen estas empresas para ser formales a través de características de su negocio, alcanzó un promedio nacional de 0.248 en el 2022, superando los resultados del 2020 y 2021, pero lejos del 2019 (0.253).

Hay que tomar en cuenta que el índice contempla una escala donde 0 representa una menor capacidad formal y 1 una mayor capacidad formal. Para el 2023, tampoco se proyecta alcanzar el nivel prepandemia o mucho menos superarlo.

“El índice mide qué tan saludables están las empresas para dar el salto a la formalidad, eso todavía está retrasado respecto al 2019. Ahora, estamos en un momento donde no se ha recuperado el dinamismo del crecimiento económico, hay un retraso de crecimiento del PBI, lo que se suma a un tejido empresarial emprendedor que no está tan saludable para el salto a la formalidad. Esto no es una buena señal. Anuncios como el aumento del salario mínimo, con alta informalidad y con una salud que todavía no se ha recuperado del todo, nos estamos disparando al pie”, declaró Jessica Luna, directora ejecutiva de ComexPerú, en el marco de la XVI Cumbre Pyme APEC.

Hasta ahora, las mype con mayor puntaje en el Índice de Capacidad Formal se ubican en la costa centro y sur del país, en Áncash y en Madre de Dios, al precisar que las características que mide el índice son: prácticas contables, tipo de propiedad y uso de local empresarial, características de los servicios básicos y uso en el local, y características del empleo en las mype.

Una mirada a las mype

Al cierre del 2022, el número de mype en el mercado peruano llegó a 6.11 millones, un alza del 11.9% frente a las 5.46 millones del 2021, pero solo un 0.8% por encima de las 6.06 millones del 2019, antes de la pandemia Covid-19, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

“El gran mensaje es que hemos retrocedido tres años. En términos de números de mype, de ventas y empleo estamos recién niveles del 2019. Sin embargo, la informalidad ha aumentado”, hizo hincapié Luna.

De acuerdo con la data, el año pasado, las mype representaron el 96.4% de las empresas existentes en el país. Del total de empresas a nivel nacional, el 96.2% eran microempresas y apenas un 0.2%, pequeñas empresas. Mientras que, el 91.7% de las mype se ubicaban en zonas urbanas; y el 30.7% operaba en Lima Metropolitana.

El reporte precisa que el 49% de las mype peruanas se dedica al sector Servicios; el 34%, al sector Comercio; el 14%, al sector Producción; y el 3%, a Producción y Comercio.

“Por su parte, las ventas totales de las mype crecieron un 46.4% entre 2021 y 2022. Además, al compararlo con 2019, fueron un 6.6% mayor. En total, el año pasado, las ventas de estas empresas representaron un 17% de la producción nacional”, refirió ComexPerú.

Empleo e informalidad

Según el gremio, en el 2022, las mype emplearon a 8.5 millones de trabajadores, un crecimiento de 10.3% frente a los 7.7 millones de trabajadores del 2021. No obstante, en comparación con el 2019, el empleo generado por las micro y pequeñas empresas fue un 2.3% menor.

Asimismo, pese al crecimiento interanual de algunos indicadores, el 86.7% de las mype fueron informales el año pasado. La cifra significó un aumento de la informalidad de 0.4 puntos porcentuales frente al 2021 y de 2.9 puntos respecto al 2019.

“En comparación con el 2021, los departamentos con mayor proporción de mype informales siguieron ubicándose en la zona norte y oriente del país. Por el contrario, los departamentos con menor número relativo de mype informales se siguieron ubicando en la zona sur del país”, anotó ComexPerú.

El gremio precisó que aquellos departamentos que redujeron su tasa de informalidad entre 2021 y 2022 fueron Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna y Ucayali.