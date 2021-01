El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, rechazó -en la víspera- el laudo arbitral que ordena que el municipio pague US$ 14 millones al Jockey Club por el derribo de su muro perimétrico y la expropiación de 16,000 metros cuadrados de terreno.

“Se hizo un peritaje y el perito dijo que no debería pasar de US$ 6 millones, pero el tribunal arbitral ha fallado por US$ 14 millones y eso es lo que cuestionamos y planteamos la nulidad de ese fallo”, dijo el alcalde Muñoz.

La autoridad también señaló que la municipalidad de Lima no cuenta con ese dinero y que el tribunal le ha dado un plazo muy corto para pagar los US$ 14 millones.

“Ninguna municipalidad puede pagar un dinero no presupuestado y eso es lo anormal del fallo porque nos daba 20 días de notificado el fallo, pero de dónde sacamos US$ 14 millones por inconducta de Castañeda”, comentó.

La controversia entre el Jockey Club y la MML se inició durante la gestión de Luis Castañeda. En setiembre de 2017, la gestión de Castañeda destruyó el muro perimétrico del Jockey Club y expropió parte de sus terrenos para la construcción del intercambio vial El Derby.

“Lo que hizo la municipalidad fue un despojo delincuencial para dárselo gratis a la empresa a cargo, Rutas de Lima”, comentó el titular del Consejo Directivo del Jockey Club, Alejandro Aguinaga.

Aguinaga, consideró que el recurso de nulidad anunciado por Muñoz solo dilatará, pero no anulará el pago ordenado por el laudo arbitral.

“Vamos a arbitraje por acuerdo de las partes. No es que el arbitraje vaya uno solo y lo que resuelve el laudo arbitral es de cumplimiento obligatorio, es inapelable”, precisó.

El municipio tiene 20 días para hacer el pago, los que se empiezan a contar a partir del día en que recibe la notificación. De no cancelar el dinero, empiezan a sumarse los intereses.

“Cuando uno es expropiado se le paga de acuerdo al mercado, no lo que se le ocurra a cada quien”, dijo Aguinaga.

“Cuando va a un laudo debe tener la previsión de los recursos en controversia, por eso el tribunal da 20 días para que cancele lo que corresponde en la resolución del laudo”, señaló.