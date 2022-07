El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que durante el 2021 el Perú ha perdido más de S/ 24,000 millones por actos de corrupción en el Gobierno.

“Esto significa S/ 13 por cada S/ 100 que el Estado ha ejecutado”, dijo durante una entrevista con RPP.

“Muchos de estos actos de corrupción se generan porque los expedientes técnicos están mal hechos y al estar más hechos, porque alguien no hizo bien su trabajo, se licitan obras, entonces, se generan adendas y ampliaciones de plazo”, sostuvo Shack.

Asimismo, el contralor mencionó que otro escenario en donde se generan los actos de corrupción es en las licitaciones.

“También está el problema cuando se licitan las obras, ya que los adelantos que se otorgan y, muchas veces, las cartas fianzas no son verdaderas. Entonces, el mecanismo es que se entregan estos adelantos, porque saben que estos no se pueden resarcir”, apuntó.

En ese sentido, recalcó que no solamente hay casos aislados de corrupción, sino que también se generan organizaciones y redes criminales que operan de manera sistemática dentro del Gobierno Central, a nivel distrital, regional y provincial.

Funcionarios

Por otro lado, Nelson Shack se mencionó que se han identificado la existencia de más de 160 funcionarios del Estado que no cumplen con el perfil para el cargo asignado.

“El gran problema es que no tenemos personal calificado, que no están altamente capacitados y muchas veces ni si quiera cumplen con los perfiles. Tenemos una lista preliminar de 160 funcionarios del Gobierno Nacional que no cumplen con los perfiles del cargo asignado”, refirió.

Finalmente, el contralor informó que durante este segundo semestre se van a disponer las acciones de control posterior para el deslinde de responsabilidades administrativas y penales, según corresponda.

