Según reveló a Gestión el viceministro de Transportes, Alberto Ñecco, se estima que en mayo del 2024 se inicien las obras antes mencionadas, bajo un nuevo diseño (con una modificación sobre el diseño original) que permitirá al Muelle Norte atender más carga no contenedorizada.

Antecedentes del proyecto

La modificación al proyecto fue planteada en el 2018 por el concesionario del Terminal Norte, la empresa APM Terminals Callao, y cuatro años después, tras sucesivas actualizaciones a su propuesta, la misma fue aprobada mediante decreto supremo 019-2022, a través de una adenda a su contrato de concesión.

La citada compañía firmó contrato con el MTC como concedente en el 2011, y desde entonces ejecutó las primeras dos fases del citado proyecto, que comprendían principalmente, el dotar a ese sector del puerto del Callao de mayor infraestructura y equipos para mover carga en contenedores.

El proyecto original que propuso en su momento el Gobierno, contemplaba que las siguientes cuatro fases pendientes del proyecto dotaran sobre todo de más instalaciones y equipamiento para movilizar carga contenedorizada.

No obstante, la empresa había advertido que, si no se modificaba el proyecto, de forma que permitiera atender más carga a granel, se podría afectar la atención a ese tipo de carga no contenedorizada, pues se tendría que demoler sus actuales muelles que atienden carga general.

¿Cuál es la inversión proyectada en Muelle Norte?

La adenda significaba que, al final, el proyecto de modernización implicaría una inversión total de US$1,099 millones, es decir US$350 millones adicionales a los US$749 millones que comprendía el contrato original.

El viceministro Ñecco refirió que se está desarrollando (con el concesionario) una etapa de adelanto de inversiones, y que está en la fase de desarrollo de los estudios técnicos (para aplicar el rediseño del proyecto).

“Estimamos que en mayo del 2024 se podría iniciar las obras en un nuevo diseño, que permita mover no solamente más carga contenedorizada, sino más carga a granel”, aseveró.

¿Cómo se solucionará congestión de camiones que van a Puerto del Callao?

Asimismo, el funcionario indicó que la implementación del Plan Nacional de Servicios de Infraestructura Logística de Transporte al 2032, que aprobó semanas atrás el MTC, al dar prioridad a corredores logísticos hacia seis puertos (Paita, Salaverry, Chancay, Pisco, Matarani y Callao), permitirá descongestionar el tráfico de camiones hacia este último terminal.

Detalló que hoy el 50% de la carga (para comercio exterior) que se genera en el país, fluye hacia el puerto del Callao, pero al implementarse rutas logísticas eficientes hacia los otros puertos priorizados, se podrá redirigir la carga hacia esos otros terminales.

“Estamos activando en el corto plazo mesas de trabajo con todos los concesionarios y con todas las intervenciones a nivel del Callao para poder encontrar la forma en que la operación (portuaria) genere menor impacto en términos de tránsito, y esto incluye a la Municipalidad (Provincial) del Callao, porque con ellos estamos iniciando ese trabajo conjunto”, citó.

¿Cuál es el avance de la ampliación del Muelle Sur?

En otro momento, el viceministro de Transportes refirió a este diario que el proyecto para la ampliación del Muelle Sur del puerto del Callao -a cargo de la empresa Dubai Ports World- (DPW) Callao, tiene un avance del 55%. Precisó que esa iniciativa demanda una inversión de US$350 millones.

El muelle, que actualmente mide 650 metros de largo, se extenderá en 400 metros hasta alcanzar los 1,050 metros, en tanto su patio de almacenamiento crecerá hasta las 39 hectáreas.

El proyecto permitirá que ese muelle pueda tener la capacidad para recibir, simultáneamente, hasta tres buques de hasta 365 metros de largo y 43 metros de ancho, y dotará a sus instalaciones de tecnología de última generación.

Así, el Muelle Sur del Callao podrá incrementar la capacidad de atención hasta los 1.9 millones de contenedores de 20 pies (TEU) por año. Actualmente, mueve 1.46 millones de TEU, aproximadamente. El aumento será de 30%, aproximadamente.

La proyección, según Portal Portuario, es que estas obras concluyan en setiembre del 2024.