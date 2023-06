Tras detectarse serias irregularidades en la adjudicación de una obra pública en Huancavelica (Perú), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que anuló el contrato firmado con la empresa China Railway Tunnel Group Co.

La titular del MTC, Paola Lazarte, señaló que la anulación del contrato está en el marco de la legalidad y que salvaguarda la seguridad de los recursos públicos.

“Se ha publicado la resolución ministerial firmado por el directorio de Provías Nacional. Se encontró información inexacta. Se trata del tiempo que acreditó la empresa para poder llegar como ganadora en la licitación. Por eso, en base a la ley vigente de contrataciones, hemos actuado”, declaró a la prensa este viernes.

Aunque la ministra no precisó si se ha detectado funcionarios del MTC involucrados con el proceso irregular, detalló que el Órgano Control institucional está a cargo de la investigación en la empresa y desde el lado público.

“ Hoy estamos dando un acto firme de no tolerar actos que no sean correctos, que no se ciñan a la exactitud ”, dijo. En esa línea tambié n adelantó que su cartera prepara un paquete normativo “para robustecer las leyes y así evitar que se suscriban contratos irregulares en todos los niveles de gobierno”.

De acuerdo al Informe N° 569-2023-MTC/20.2.1 del 02 de junio de 2023, el Jefe del Área de Logística de la Oficina de Administración, reportó que en los descargos de la empresa china Railway no se han desvirtuado los hechos comunicados (información inexacta), y, considerando que el servicio no ha iniciado, no se han pagado adelantos y que es viable la nulidad, este despacho en calidad de Órgano encargado de las Contrataciones opina que se debe declarar de nulidad del Contrato N° 059-2023-MTC/20.2, al haber incurrido la citada empresa en la causal de sanción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, al presentar documentación con información inexacta a la Entidad, transgrediendo el principio de Presunción de Veracidad”

En mayo pasado, la empresa china firmó un contrato con Provías Nacional, por casi S/ 324 millones para el servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial del corredor vial Emp. PE-3S (Dv. Imperial) – Pampas – Abra Independencia – Churcampa – Emp. PE-3S (Mayocc) / Emp. PE-3S (La Mejorada) – Pucacruz – Acobamba – Caja – Marcas – Emp. PE-3S (Pte. Allcomachay)”, ubicado en el trayecto Huancavelica -Ayacucho.

