Entre enero y julio de este año las regiones de Moquegua, Ica y Junín captaron en conjunto el 50.4 % de la inversión minera en el país, que ascendió a un total de US$ 3,011 millones, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Explicó que en este periodo la región Moquegua registró una inversión minera de US$ 621 millones, lo que representó un incremento de 123% respecto a similar periodo del 2018, cuando se reportaron US$ 278.5 millones. Cabe mencionar que en esta región se viene construyendo el proyecto Quellaveco, a cargo del consorcio Anglo American – Mitsubishi.

La segunda región que captó mayor inversión minera entre enero y julio fue Ica con US$ 594.8 millones, cifra que significó un incremento de 36.1% con relación a igual periodo del 2018 (US$ 436.8 millones). En la región Ica se desarrolla la construcción del proyecto mina Justa por parte de la empresa Marcobre S.A.C., y solo en julio de este año se invirtieron US$ 95.2 millones.

La región Junín se ubica como la tercera región con mayor inversión minera es Junín con US$ 302.3 millones, lo que significó un aumento de 64.8% respecto a similar periodo del 2018 (US$ 183.4 millones).

Esta región del centro del país recibió -sólo en julio último- una inversión de US$ 46 millones, reflejando un aumento de 41.5% con relación a julio 2018 cuando se reportaron US$ 32.5 millones. La mayor parte de esta inversión se dirigió a financiar la ampliación de la mina Toromocho.

En el cuarto puesto se ubicó la región Arequipa con una inversión de US$ 217.6 millones en el periodo de análisis y en la quinta posición se situó la región Cajamarca, con una inversión de US$ 175.3 millones.