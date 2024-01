Estos tributos son, principalmente, el Impuesto Predial. Además, está el Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, entre otros. Las municipalidades de Lima recaudaron en el 2023 un total de S/ 2,432.8 millones, es decir, 6.4% más de lo que se registró en el 2022 , de acuerdo con Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De los 43 municipios de Lima, 32 lograron incrementar su recaudación de impuestos municipales, principalmente los distritos de Ancón (58.5%), San Juan de Lurigancho (38.99%), Villa El Salvador (34.05%) y Rímac (33.04%).

Por ejemplo, en Ancón, la recaudación tributaria pasó de S/ 2.4 millones en el 2022 a S/ 3.8 millones en el 2023; mientras que en San Juan de Lurigancho subió de S/ 49.5 millones a S/ 68.8 millones.

Distritos de Lima donde aumentó la recaudación de impuestos municipales Distritos Recaudado 2022 Recaudado 2023 Var. % Lince 28,322,975 28,678,044 1.3 San Juan de Miraflores 29,504,798 30,145,004 2.2 Santa María del Mar 2,767,414 2,837,032 2.5 San Bartolo 3,646,369 3,844,059 5.4 San Isidro 154,342,578 164,938,686 6.9 Pucusana 7,695,459 8,301,700 7.9 La Molina 76,943,889 83,178,319 8.1 Independencia 28,853,278 31,343,525 8.6 Pueblo Libre 21,776,617 23,928,460 9.9 Santiago de Surco 206,426,331 227,153,769 10.0 La Victoria 48,612,619 54,781,474 12.7 San Miguel 45,714,460 51,754,433 13.2 Pachacamac 12,135,906 13,880,146 14.4 Chorrillos 50,312,424 57,885,283 15.1 San Martín de Porres 45,653,584 52,847,005 15.8 Puente Piedra 27,391,013 32,045,092 17.0 Miraflores 179,796,723 210,645,175 17.2 Los Olivos 36,299,805 42,772,214 17.8 El Agustino 17,775,833 21,037,684 18.3 Carabayllo 23,610,335 28,068,753 18.9 Barranco 17,736,432 21,099,907 19.0 Jesús María 32,869,736 39,198,452 19.3 Lurigancho (Chosica) 33,670,443 40,417,945 20.0 Santa Anita 25,826,319 31,025,523 20.1 San Luis 12,666,037 15,297,922 20.8 Punta Hermosa 11,012,022 13,592,947 23.4 Lurín 44,022,533 55,360,413 25.8 Magdalena del Mar 30,914,408 39,063,533 26.4 Rímac 10,480,788 13,943,641 33.0 Villa el Salvador 36,662,740 49,146,219 34.0 San Juan de Lurigancho 49,529,396 68,840,386 39.0 Ancón 2,403,437 3,761,368 56.5 Fuente: Transparencia Económica, al 31 de diciembre 2023.

Del otro lado, la data muestra que fueron 11 los distritos limeños que registraron una caída en su recaudación: Cieneguilla, Breña, Santa Rosa, Villa María del Triunfo, San Borja, Chaclacayo, Punta Negra, Surquillo, Lima Metropolitana, Ate Vitarte y Comas.

Si bien en monto la Municipalidad de Lima Metropolitana es la que más recaudó (S/ 595.5 millones), es una de las que se contrajo su resultado el año pasado: -5.5%. Uno de los motivos de estas caídas sería la crisis económica.

“Hay muchos negocios en el Centro de Lima que se vieron afectados por la crisis económica. Es altamente probable que algunos hayan cerrado o no tengan la capacidad de pagar sus tributos. Es previsible que con la crisis muchos hayan optado por no pagar los tributos por problemas económicos y, al no poder pagar, hace que la recaudación baje”, comentó el abogado tributarista, Jorge Picón, a Gestión.

Distritos de Lima donde cayó la recaudación de impuestos municipales Distritos Recaudado 2022 Recaudado 2023 Var. % Municipalidad Metropolitana de Lima 629,992,342 595,479,617 -5.5 Cieneguilla 13,107,936 9,715,668 -25.9 Breña 21,405,511 17,337,032 -19.0 Santa Rosa 2,153,273 1,903,749 -11.6 Villa María del Triunfo 20,785,805 18,538,593 -10.8 San Borja 73,864,050 66,578,880 -9.9 Chaclacayo 11,278,307 10,463,525 -7.2 Punta Negra 5,455,836 5,078,998 -6.9 Surquillo 30,667,283 28,786,296 -6.1 Ate-Vitarte 84,133,317 81,741,942 -2.8 Comas 37,188,025 36,318,746 -2.3 Fuente: Transparencia Económica, al 31 de diciembre 2023.

Promoción municipal

El presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leonardo López, señala que en el caso del Impuesto de Promoción Municipal, la caída estaría relacionada a los menores ingresos del Impuesto General a las Ventas (IGV).

“El impuesto de promoción municipal ha caído, así como el del IGV. Esta contracción obedece a la recesión porque cuando esta se presente, hay menos ventas, hay menos operaciones”, explica.

Además, la crisis económica habría generado una menor recaudación por el Impuesto de Alcabala, pues López indica que “este depende de la venta de inmuebles”. “En épocas recesivas podrían no darse tantas transferencias de inmuebles y no se generan tantos ingresos de alcabala”, anota.

¿Se puede subir impuestos?

Recientemente 40 municipalidades de Lima y Callao anunciaron que subirán el pago de arbitrios para este 2024. Cabe recordar que este ajuste está en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación producida en el año 2023, explicó la Cámara de Comercio de Lima.

La discusión es distinta cuando se habla de incrementar la tasa de tributos como el Impuesto Predial y Alcabala, por ejemplo. El abogado tributarista Jorge Picón señala que no tendría sentido aumentar los impuestos debido a dos variables: la informalidad y la crisis económica.

“No tiene ningún sentido un aumento porque esto afectaría directamente al formal, y generaría riesgos de que aumente la informalidad. Además, la economía no está bien y como necesitamos que mejore, no le puedes poner mayores costos tributarios”, sostiene.

Picón resalta que la recaudación municipal tiene varios problemas pues, además de la informalidad, muchas municipalidades carecen de un catastro que les permita fiscalizar los tributos que se deberían recaudar.

Agrega que, para mejorar estos resultados sería necesario crear una administración tributaria razonable que permitan que todos los municipios puedan tener una recaudación que les brinde recursos razonables.