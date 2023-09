El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, señaló hoy que el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) o sueldo mínimo “requiere consenso”, para no afectar la productividad y la formalización.

“Ahora estamos viendo que la informalidad está creciendo y ese es el punto crítico que debemos mirar, es decir, cómo incrementamos el sueldo mínimo sin afectar la productividad y la formalización”, dijo en Radio Nacional.

“Es una tarea difícil que requiere consenso, acuerdo, y por eso está el escenario del Consejo Nacional del Trabajo para ver este y otros temas de carácter laboral. Lo peor que uno puede hacer es renunciar al diálogo”, refirió.

“Yo ya me he reunido con algunos gremios sindicales. Esta semana estaré reuniéndome con algunos gremios sindicales que me faltan; y otros gremios empresariales. Y ese va a ser mi llamado, al consenso. Hay que reactivar el Consejo Nacional del Trabajo”, remarcó el ministro.

Asimismo, Daniel Maurate consideró que se debe cuidar que el aumento del sueldo mínimo sea lo más técnico y equilibrado posible, para no afectar la formalidad y ayudar a las pequeñas empresas a su formalización.

“El costo laboral es un factor importante para la formalización y si ese costo se eleva, la formalización tendrá dificultad para desarrollarse”, advirtió.

“Creo que ningún peruano sensato puede estar en contra del incremento del sueldo mínimo. Tenemos que entender que los empleadores y trabajadores son complementarios, porque no se pueden generar más fuentes de empleo y no podemos mejorar condiciones laborales si la empresa no desarrolla su productividad”, remarcó Maurate.

Cabe indicar que el sueldo mínimo se elevó por última vez en mayo del 2022, cuando el gobierno de Pedro Castillo dispuso un aumento de S/ 95, al pasar de S/ 930 a S/ 1,025.

