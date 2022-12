La Contraloría General de la República detectó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aún no ha culminado con la entrega de 53 predios de un total de 128 para la Tercera Etapa (que une los distritos de San Andrés y Guadalupe en Ica) de la concesión de la Red Vial N° 6.

Cabe mencionar, que dichos predios están vinculados al Derecho de Vía, que según el contrato de concesión, es la franja de territorio dentro de la cual se encuentra la carretera, sus accesos o servicios complementarios, lo que podría ocasionar que dichas áreas no sean utilizadas para los fines previstos en el contrato, y que el concedente no pueda ejercer correctamente la defensa posesoria para evitar intentos de usurpación o actividades incompatibles por parte de terceros.

La Concesión de la Red Vial N° 6, que comprende el tramo Pucusana - Cerro Azul – Ica, consiste en la construcción y puesta a punto de seis subtramos de la vía, así como la explotación y conservación de la infraestructura vial existente, la cual prevé el cobro de tarifas de peaje con la finalidad de financiar las referidas labores de inversión, operación y conservación.

De acuerdo a la Contraloría, la inversión referencial de esta concesión asciende a US$ 258′755,341 y el contrato de concesión fue firmado el 20 de setiembre del 2005, habiéndose firmado un total de nueve adendas.

Además, según la Adenda N° 6 del Contrato de Concesión de la Red Vial N° 6, el MTC debía entregar al concesionario el 40% del área total que constituye el Derecho de Vía para la ejecución de la Tercera Etapa del proyecto, a más tardar a los 120 días calendario después de suscrita la referida adenda, plazo que venció el 30 de mayo del 2015; mientras que el 60% restante, se debía entregar el 30 de octubre de ese mismo año.

Según el Informe de Control Concurrente N° 28217-2022-CG/APP-SCC, la Dirección de Derecho de Vía de Provías Nacional (DDV-PVN) efectuó dos entregas de predios entre los años 2019 y 2020: la primera fue de 64 predios (70.21% del total) y la segunda de 11 predios (14.46%), quedando pendiente la entrega de 53 predios, que equivalen al 15.33% del total.

Con posterioridad a dichas entregas, en el año 2021, el MTC modificó su reglamento de organización y funciones, otorgándole a la Dirección de Disponibilidad de Predios del MTC (DDP-MTC), las funciones para la adquisición, expropiación y transferencia interestatal de inmuebles a favor de dicha carter para el desarrollo de infraestructura de transportes.

Al respecto, la comisión de control advirtió una divergencia entre los predios reportados por la DDV-PVN, que señala que existen 53 predios pendientes de entrega al Concesionario y lo dicho por la DDP-MTC, que da cuenta de 15 predios sobre los cuales se vienen realizando gestiones para su adquisición y posterior entrega al Concesionario.

En ese sentido, la comisión identificó solo un predio en común entre lo informado por la DDV-PVN y la DDP-MTC, con lo cual la Contraloría infiere que la DDP-MTC no estaría considerando la totalidad de los predios informados por la DDV-PVN para continuar con el saneamiento físico legal correspondiente, por lo que, no hay certeza sobre la cantidad de predios pendientes de saneamiento ni sobre su fecha de entrega al Concesionario.

Visita de inspección

Teniendo en cuenta esta situación, la comisión de control realizó una visita de inspección los días 14 y 15 de noviembre junto a representantes del MTC, Ositran y del Concesionario, a fin de verificar in situ las áreas de terreno de la tercera etapa que se encuentran pendientes de entrega por parte del MTC al Concesionario, que comprende desde el empalme “San Andrés” hasta el distrito de Guadalupe en la provincia de Chincha.

Como resultado de la visita de inspección se suscribió un acta, en la cual se detalla que, según la DDV-PVN, en marzo de 2021, se proyectó una tercera entrega de predios, que correspondían al 12.62% del total de predios afectados, pero al presentarse observaciones por parte del Concesionario, no se llegó a concretar dicha entrega.

Por otra parte, la DDP-MTC señaló que 15 predios están en evaluación de sus expedientes técnico legales, pero que aún no han iniciado las gestiones de adquisición previstas en el Decreto Legislativo N° 1192.

En ese sentido, el informe de la Contraloría advierte que la discrepancia entre la DDV-PVN y la DDP-MTC no permite conocer con certeza la cantidad de predios pendientes de entrega al Concesionario, lo que dilata su entrega, pudiendo ocasionar que la franja correspondiente al Derecho de Vía de la Tercera Etapa no pueda ser utilizada para los fines previstos en el Contrato de Concesión y que el Concedente no pueda ejercer correctamente la defensa posesoria en caso se requiera.

Acciones correctivas pendientes

El informe de Contraloría da cuenta de que si bien el concedente viene ejecutando acciones aún no culmina con la adopción de medidas correctivas a situaciones adversas o riesgos alertados en dicha concesión y que se detallan a continuación:

Informe de Hito de Control N° 3681-2022-CG/APP-SCC (emitido 27.05.22): El Concedente no viene cumpliendo con los plazos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1192 para la liberación de las áreas de Concesión para la ejecución de la obra denominada “Defensa Ribereña del puente sobre el Río Chico” correspondiente a la Segunda Etapa. Asimismo, el Concesionario solicitó la reubicación de interferencias de redes eléctricas para culminar obra denominada “Paso a desnivel Puquio – Santo”.

Informe de Hito de Control N° 4105-2022-CG/APP-SCC (emitido 25.07.22): Ositran y el MTC no cumplieron el procedimiento establecido en la Adenda N° 7 del Contrato de Concesión y excedieron los plazos establecidos para la emisión de opinión y aprobación administrativa de 21 Estudios Técnicos de Obras Nuevas vinculadas a la seguridad vial. Adicionalmente, el Concedente no ha culminado con la aprobación de los presupuestos de los mencionados Estudios Técnicos.

Informe de Hito de Control N° 11103-2022-CG/APP-SCC (emitido 05.10.22): El MTC aceptó que el Concesionario interrumpa el descuento de la retribución de la Incidencia Financiera de la Segunda Etapa durante el período julio 2018 – febrero 2022, lo que ha ocasionado un incremento en el saldo de dicha incidencia durante ese período. Adicionalmente, el Concedente firmó un Acta de Acuerdo en el marco de un trato directo, que estableció el inicio formal de las obras de la Tercera Etapa de manera retroactiva, otorgándole derechos de cobro al Concesionario por el avance en la ejecución de obras de la referida etapa, sin haber considerado las condiciones establecidas en la Adenda N° 6 y en el Anexo X del Contrato de Concesión.

Recomendaciones

Ante este escenario, la Contraloría recomendó hacer de conocimiento al Director de Programa y Proyectos de Transportes del MTC sobre estos hechos, con la finalidad de que se adopten las acciones correctivas que correspondan para asegurar la continuidad y culminación de la tercera etapa de la Red Vial N° 6. Los hechos alertados en el informe también fueron comunicados al Consejo Directivo del Ositran.