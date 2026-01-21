El Ministerio de la Producción (Produce) precisó medidas de conservación y ordenamiento que deben cumplir las operaciones y actividades extractivas sobre el recurso calamar gigante o pota, en el ámbito de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS).

Mediante Resolución Ministerial Nº 000016-2026-PRODUCE, publicada hoy en el diario El Peruano, se dispuso las siguientes medidas que deben cumplir las embarcaciones pesqueras registradas ante la OROP-PS:

Medida de Conservación y Ordenamiento 05-2023 - Medida de Conservación y Ordenamiento para el Registro de la Comisión de las Naves Autorizadas para Pescar en el área de la Convención.

Medida de Conservación y Ordenamiento 06-2023 - Medida de Conservación y Ordenamiento para el Sistema de Monitoreo de Naves en el Área de la Convención de la OROP-PS.

Medida de Conservación y Ordenamiento 18-2025 - Medida de Conservación y Ordenamiento para la pesquería de jibia.

La norma indica que las embarcaciones pesqueras con no más de 15 metros de eslora registradas ante la OROP-PS, que realicen actividades extractivas del recurso pota, entregan el formato de registro de “Captura y esfuerzo artesanal de calamar gigante” a los profesionales del Imarpe ubicados en los puntos de desembarque autorizados.

La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; la Dirección General de Pesca Artesanal; la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, y la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción realizan las acciones de difusión que correspondan y velan por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución ministerial.

Ello sin perjuicio de las acciones que correspondan ser efectuadas por las dependencias con competencia pesquera de los gobiernos regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.