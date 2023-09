Minem: Tía María irá si hay entendimiento con las comunidades

Vale recordar que a inicios de setiembre, el ministro Vera refirió que había recibido una carta de Southern Perú, donde le informaba que había recibido opinión favorable de parte de autoridades locales de Arequipa respecto a retomar el proyecto, que demanda una inversión de US$2,000 millones.

Ahora, durante un recorrido por los stands de Perumin, el titular del Minem indicó que -aunque- se trata de un proyecto importante para el país, y el deseo de su sector es que se lleve a cabo porque genera mucho trabajo e inversión, “pero, de hecho, eso tiene que ir acorde con (la decisión de) el pueblo, con el dueño del terreno, quien debe coordinar y dar el pase a eso (a la ejecución del proyecto)”.

En diálogo con la prensa, dicha autoridad coincidió en que, como parte de ese objetivo, es necesario llegar a un entendimiento entre las autoridades, las comunidades campesinas (de la zona) y la industria.

“Eso es fundamental que haya esa armonía, porque cualquier proyecto que se desarrolla en el Perú tiene que tener esas bases (de) una armonía total”, remarcó. Sin embargo, consultado por Gestión respecto a si estaría dispuesto a reunirse con agricultores del Valle del Tambo (principales opositores a Tía María), evitó responder directamente, señalando en general que “bueno, creo que es la misión de todos los que queremos que haya inversión el de hacer el máximo esfuerzo para que esto se realice”.

“Tía María) es un proyecto importante para el país, esperamos que haya un acuerdo con las comunidades para que esto vaya adelante; esperamos que la inversión se de porque el país necesita trabajo, desarrollo, lógicamente siempre que vaya en concordancia con las comunidades”, insistió.

En tanto, Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa, presente también en la inauguración del Perumin 36, dio a entender que no es la prioridad de su administración sacar adelante Tía María.

Afirmó que, como autoridad, su interés es impulsar la industria en todos los sectores económicos, pero bajo ciertos parámetros, que tienen que ver con el cuidado, la preservación del medio ambiente y la causa común.

En tal sentido, indicó que, en el caso del proyecto Tía María, mientras no se solucione el problema (del suministro insuficiente) del agua en la provincia de Islay (zona de influencia del citado proyecto cuprífero) no se puede abordar dicha iniciativa.

“Sin embargo, también es importante impulsar los otros sectores económicos, relacionados con la agricultura, con la agroindustria, el turismo, y sobre todo, también incursionando con tecnología, en la provincia de Islay”, puntualizó.

“Aca no podemos decir nosotros que esta actividad sí, esto ya no , porque tambien hay un enfoque territorial, y en ese concepto de enfoque territorial hemos sido muy claros, es la propia población la que tiene que identificar cuáles son los sectores económicos, y a partir de ello, como gobierno regional, vamos a fortalecer ese tejido productivo”, insistió.

En ese aspecto, subrayó que el tema prioritario de su administración es el problema del agua en la provincia de Islay, y que sin ello, no pueden avanzar en ningún tipo de diálogo, al ser consultado respecto a si no se resuelve la falta del líquido elemento no prosperaría Tía María.

No obstante, indicó que vienen trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en enfrentar la problemática del agua a través del desarrollo del proyecto de la represa de Yanapuquio.

Esa iniciativa busca beneficiar a más de 3 mil familias del valle del Tambo, en la región Arequipa, pero que también traería beneficio para la región Moquegua.

Vale indicar que la buena pro de ese proyecto había sido otorgada a la empresa Contratista Agua, Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A. el 2021, pero la obra enfrentó problemas por presunto incumplimiento de requisitos para su ejecución.

Destrabe de otros proyectos

De otro lado, el ministro Vera insistió en que, hasta el momento, en su administración se han destrabado ya nueve proyectos mineros, de un total de 13 grandes proyectos que el Minem se puso como meta para este año, entre ellos el proyecto Zafranal.

“Esperemos que esos proyectos sigan adelante porque se está logrando el destrabamiento ese es el mensaje que estamos dando a los inversionistas perú es una gran opción por esas facilidades que está teniendo ahora”, mencionó. En tanto, refirió que el Perumin 36 es importante para el país y la región porque congrega a toda la industria minera en general.

“Como gobierno para nosotros también es una oportunidad porque se abre una puerta para la inversión porque también vamos a mostrar las bondades que tiene el país la reglas de juego que tenemos, y que estamos trabajando para que sean las mejores para Latinoamérica”, aseveró.

