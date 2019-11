Las inversiones mineras ejecutadas en el periodo de enero a setiembre ascendieron a US$ 4,070 millones, según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem) correspondiente a octubre.

El monto representa un avance del 67.8% en la meta del Minem, que apunta alcanzar un total de US$ 6,000 millones de inversiones este año.

La inversión ejecutada en el acumulado enero-setiembre es 23.2% mayor al que se alcanzó en el mismo periodo del 2018 (US$ 3,304 millones).

Solo en el mes de setiembre se ejecutaron US$ 514 millones lo que, a su vez, representa un incremento de 5.5% respecto al mismo mes del año pasado.

Las empresas que más inversiones han ejecutado en el periodo analizado son Angloamerican Quellaveco (US$ 776.3 millones) y Marcobre (US$ 575.4 millones).

Ambas empresas aglutinan el 33.2% de la inversión ejecutada, la cual fue destinada a la construcción de los proyectos cupríferos Quellaveco (Moquegua) y Mina Justa (Ica).

Les siguen Southern Peru Copper Corporation con el 7% (US$ 285.7 millones) y Minera Chinalco Perú, con el 6.5% (US$ 264.2 millones).

El incremento a nivel de inversiones se reflejó en la mayoría de rubros mineros, siendo los más destacados Planta Beneficio (US$ 890 millones) y Desarrollo y Preparación (US$ 863 millones) que, en conjunto, representaron el 43.1% de los US$ 4,070 millones registrados a setiembre.

El rubro Equipamiento Minero (US$ 712 millones) representó el 17.5%; Desarrollo y Preparación (US$ 863 millones), el 21.2%; Exploración (US$ 256 millones), el 6.3%; y Otros (US$ 545 millones), el 13.4%.