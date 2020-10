El covid-19 puso en stand by las clases presenciales este año, sin embargo, la pregunta es si en medio de una pandemia se logrará retornar a las escuelas en marzo del próximo año. Al respecto, el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Sandro Parodi, señaló que no se puede dar una respuesta categórica sobre esto. Es decir, todavía no se conocerá si se reiniciarán las clases en el 2021.

“Decir que se retorno o no se retorne a clases está vinculado a las condiciones sanitarias. Pero, tenemos toda la aspiración de retornar en marzo (2021) bajo las condiciones que la pandemia nos lo permita. Y eso qué indica, ya nos estamos preparando, asignando recursos, pero la decisión de si se abre o no se abre va a depender de las condiciones sanitarias. No podemos dar una respuesta categórica”, subrayó.

Aún así, adelantó que ya se están considerando algunas acciones que se deberán tomar en los colegios para el ingreso de alumnos, cuando se defina finalmente que se podrá asistir a las instituciones educativas. Por ejemplo, señaló que se tomará la temperatura al ingresar, se asegurarán que las escuelas cuenten con agua para el respectivo lavado de manos, entre otros.

Al ser consultado sobre un posible retorno gradual, Parodi indicó que hasta ahora se contempla que en cada salón, el aforo se divida en dos partes: una mitad iría un día, y la otra mitad otro día. “Eso tenemos en este momento. Pero si encontramos otra alternativa, la vamos a sacar adelante cuando se lance el próximo año escolar”, subrayó.

Aún así, independientemente de si las clases son semipresenciales o presenciales, lo importante -destacó Parodi- es que se tomen las medidas de distanciamiento social dentro del aula. Aseguró que el retorno a clases tendrá un enfoque bastante flexible donde hayan principios mínimos de seguridad porque “una receta única no va a funcionar”.

Profesores

El viceministro señaló que está claro que los docentes de las escuelas estarán obligados a presentar los resultados de pruebas covid-19 para poder incorporarse a las clases presenciales cuando estas tengan luz verde. Sin embargo, lo que aún no estaba claro -y se está coordinando aún con el Minsa- es con qué frecuencia se tendrán que tomar la prueba.

Asimismo, se señaló que se ha pedido a través del Ministerio de Educación (Minedu) que los maestros sean considerados como uno de los grupos prioritarios para poder recibir la vacuna, una vez que esta llegue al país.

Primer colegio activo

El Minedu recordó que para que un colegio pueda abrir actualmente, tienen que cumplir ciertos requisitos que han sido normados a través de una Resolución Ministerial del Minedu, donde se han definido criterios de bioseguridad y pedagógicos. Es así que desde julio están habilitadas -para el retorno a clases presenciales- solo las zonas rurales que tengan un indicador mínimo de contagio de covid-19, tanto en el distrito como en la provincia.

Los colegios en estas zonas pueden pueden postular para el reinicio del servicio y es la Dirección Regional de Educación, bajo los criterios del Minedu, quien lo autoriza. En este contexto, un colegio del centro poblado de San Cristóbal, en el distrito de Yanaquihua, provincia arequipeña de Condesuyos, inició sus clases.