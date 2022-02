Modesto Montoya, ministro del Ambiente, dijo que una espuma blanca, similar a la que producen los detergentes, formada como consecuencia del derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero mientras Repsol realizada la carga/descarga de hidrocarburos está matando a la fauna silvestre que habita en la bahía de Ancón y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras

“Hay una espuma blanca que está matando todo lo que hay en la superficie”, afirmó en diálogo con TV Perú.

Explicó que esa sustancia contaminada hace muy vulnerables a las aves jóvenes que están aprendiendo a nadar, las cuales, al perder impermeabilidad en sus plumas y entrar al agua, mueren por hipotermia.

En ese sentido, mencionó que aún falta la limpieza completa de la zona afectada por el hidrocarburo y que Repsol no está cumpliendo con la tarea de limpieza.

“ Hemos verificado que Repsol no está haciendo la limpieza de esta espuma que debería hacerla (desde) hace rato . Tengo la impresión que quisieran demostrar que esa espuma no es producto del derrame, pero justamente con la reunión (que tuvimos con) la misión (de expertos) de las Naciones Unidas nos señalaron que la espuma blanca -producto del petróleo- está amenazando y causando la muerte de las aves. ¿Qué hace la empresa? no está limpiando. Por el contrario, vimos una balsa que llegó para hacer análisis. Tengo la impresión que quisieran demostrar que no son los culpables (del derrame) en lugar estas limpiando ”, acotó a TV Perú.

En otro momento, indicó que el Estado también está limpiando las playas afectadas con las herramientas disponibles, pero no se cuenta con la tecnología para la limpieza de las espumas que están amenazando la vida de las especies silvestres que habitan en las áreas contaminadas.

En otro momento, se refirió que evaluará, junto a las autoridades locales y regionales, la forma de recuperar la playa Paraíso de Chimbote, que por muchos años ha sido contaminada por actividades industriales.

En ese sentido, hizo un llamado a las empresas a asumir sus responsabilidades y se comprometió en atender con prioridad la recuperación de dicha playa, a la que consideró una de las bahías más bellas del Pacífico.

-Fondo para los pescadores-.

Respecto a cómo se apoyarán a los pescadores afectados por el derrame desde el Estado, el ministro dejó entrever que se estaría analizando usar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) para ayudar a los afectados por el derrame.

Este fondo -cabe precisar- esta usado para promover el desarrollo integral de la actividad pesquera artesanal y acuícola en el ámbito nacional, a favor de los pescadores artesanales y acuicultores; contribuyendo al mejoramiento productivo responsable y sostenible.

“(El derrame de petróleo) no solo está amenazando la vida de los guanayes sino que también tiene un efecto en los pescadores. Ahí el Estado tiene el Fondepes. De todas maneras se tendría que ayudar a los pescadores para que no tengan dificultades. En principio todo ello debería estar resuelto con el apoyo de la empresa, pero si no lo hace el Estado tiene que participar en ello, después se harán los procedimientos legales para que empresa devuelva todo lo que con sus pocos recursos (desde el Estado se está) haciendo”, comentó.